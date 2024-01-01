Захисники за добу ліквідували ще 1060 окупантів
Сьогодні, 11:13
Загалом росія вже втратила в Україні 577 060 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 577060 (+1060)
- танків ‒ 8381 (+25)
- бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38)
- артилерійських систем – 16056 (+46)
- РСЗВ – 1130 (+1)
- засоби ППО ‒ 906 (+0)
- літаків – 363 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27)
- крилаті ракети ‒ 2406 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53)
- спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 577060 (+1060)
- танків ‒ 8381 (+25)
- бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38)
- артилерійських систем – 16056 (+46)
- РСЗВ – 1130 (+1)
- засоби ППО ‒ 906 (+0)
- літаків – 363 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27)
- крилаті ракети ‒ 2406 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53)
- спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).
Дані уточнюються.
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