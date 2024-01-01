Захисники за добу ліквідували ще 1060 окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 1060 окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 577 060 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 577060 (+1060)

- танків ‒ 8381 (+25)

- бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38)

- артилерійських систем – 16056 (+46)

- РСЗВ – 1130 (+1)

- засоби ППО ‒ 906 (+0)

- літаків – 363 (+0)

- гелікоптерів – 326 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27)

- крилаті ракети ‒ 2406 (+0)

- кораблі / катери ‒ 28 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53)

- спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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