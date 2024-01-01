Захисники за добу ліквідували ще 1060 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 577060 (+1060)



- танків ‒ 8381 (+25)



- бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38)



- артилерійських систем – 16056 (+46)



- РСЗВ – 1130 (+1)



- засоби ППО ‒ 906 (+0)



- літаків – 363 (+0)



- гелікоптерів – 326 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27)



- крилаті ракети ‒ 2406 (+0)



- кораблі / катери ‒ 28 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53)



- спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 577 060 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 577060 (+1060)- танків ‒ 8381 (+25)- бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38)- артилерійських систем – 16056 (+46)- РСЗВ – 1130 (+1)- засоби ППО ‒ 906 (+0)- літаків – 363 (+0)- гелікоптерів – 326 (+0)- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27)- крилаті ракети ‒ 2406 (+0)- кораблі / катери ‒ 28 (+0)- підводні човни - 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53)- спеціальна техніка ‒ 2696 (+6).Дані уточнюються.

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