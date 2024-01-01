Батькам 23-річного Героя з Волині Артема Голодюка вручили його посмертну нагороду

Олександр Кондисюк спільно із начальником відділення обліку мобілізаційної роботи Володимиром Світачем на знак глибокої шани та поваги вручили державну нагороду батькам загиблого захисника Нововолинської громади.



Про це



Указом Президента України № 76/2024 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшого лейтенанта Голодюка Артемія Тимуровича (посмертно) нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.



Молодий офіцер, проходив службу в лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, командував інженерно-саперним взводом.



23-річний Герой Артемій Голодюк загинув 12 листопада 2022 року на Херсонщині, розміновуючи територію після її звільнення від російської орди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Другого відділу Володимир-Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,спільно із начальником відділення обліку мобілізаційної роботина знак глибокої шани та поваги вручили державну нагороду батькам загиблого захисника Нововолинської громади.Про це повідомляє Другий відділ Володимир-Волинського районного ТЦК.Указом Президента України № 76/2024 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшого лейтенанта(посмертно) нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.Молодий офіцер, проходив службу в лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, командував інженерно-саперним взводом.23-річний Герой Артемій Голодюк загинув 12 листопада 2022 року на Херсонщині, розміновуючи територію після її звільнення від російської орди.

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