У Луцьку - аварія: на Ковельській автівка збила чоловіка





Про це пишуть



Як розповіли очевидці, водій авто допустив наїзд на чоловіка. Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його швидкою госпіталізували до лікарні.



На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує деталі автопригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 липня зранку на вулиці Ковельській у Луцьку.Про це пишуть Волинські новини Як розповіли очевидці, водій авто допустив наїзд на чоловіка. Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його швидкою госпіталізували до лікарні.На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує деталі автопригоди.

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