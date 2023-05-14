У Луцьку - аварія: на Ковельській автівка збила чоловіка

У Луцьку - аварія: на Ковельській автівка збила чоловіка
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 липня зранку на вулиці Ковельській у Луцьку.

Про це пишуть Волинські новини.

Як розповіли очевидці, водій авто допустив наїзд на чоловіка. Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його швидкою госпіталізували до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує деталі автопригоди.
У Луцьку - аварія: на Ковельській автівка збила чоловіка


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Теги: Луцьк, аварія, Ковельська
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