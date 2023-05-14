У Луцьку - аварія: на Ковельській автівка збила чоловіка
Сьогодні, 10:10
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 липня зранку на вулиці Ковельській у Луцьку.
Про це пишуть Волинські новини.
Як розповіли очевидці, водій авто допустив наїзд на чоловіка. Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його швидкою госпіталізували до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує деталі автопригоди.
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Про це пишуть Волинські новини.
Як розповіли очевидці, водій авто допустив наїзд на чоловіка. Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його швидкою госпіталізували до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує деталі автопригоди.
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