Москва може вивести з України частину своїх найманців, - ISW





Як передає



«Деякі російські воєнні блогери з посиланням на невстановлене джерело в адміністрації президента РФ повідомили, що особовий склад Африканського корпусу замінить підрозділи ПВК Вагнер у всій «Сахельській трійці» (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер)», - йдеться у повідомленні.



Аналітики припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити ПВК «Вагнер», зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.



«Масштабна заміна Вагнера після втрат, які були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу до Малі подалі від лінії фронту в Україні», - йдеться у звіті.



Зазначається, що декілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що міноборони РФ зловтішається через втрати ПВК «Вагнер», та припускають, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків у Сахелі та повної їх заміни підрозділами Африканського корпусу.



Повстанці-туареги (CSP-PSD) на півночі Малі розгромили велику групу «вагнерівців», взявши в полон значну кількість бойовиків, і запропонували передати їх українській стороні.



Після військового перевороту у травні 2021 року в Малі править військова хунта, яка підтримує тісні зв'язки з Росією і звертається до найманців із контрольованої російськими спецслужбами ПВК «Вагнер».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російське військове командування може вивести частину своїх бійців Африканського корпусу з Харківської області після втрат, яких зазнали бойовики ПВК «Вагнер» у Малі.Як передає Укрінформ , про це повідомляє ISW.«Деякі російські воєнні блогери з посиланням на невстановлене джерело в адміністрації президента РФ повідомили, що особовий склад Африканського корпусу замінить підрозділи ПВК Вагнер у всій «Сахельській трійці» (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер)», - йдеться у повідомленні.Аналітики припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити ПВК «Вагнер», зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.«Масштабна заміна Вагнера після втрат, які були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу до Малі подалі від лінії фронту в Україні», - йдеться у звіті.Зазначається, що декілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що міноборони РФ зловтішається через втрати ПВК «Вагнер», та припускають, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків у Сахелі та повної їх заміни підрозділами Африканського корпусу.Повстанці-туареги (CSP-PSD) на півночі Малі розгромили велику групу «вагнерівців», взявши в полон значну кількість бойовиків, і запропонували передати їх українській стороні.Після військового перевороту у травні 2021 року в Малі править військова хунта, яка підтримує тісні зв'язки з Росією і звертається до найманців із контрольованої російськими спецслужбами ПВК «Вагнер».

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