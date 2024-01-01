Сьогодні на Волинь прибуде скорботний кортеж із загиблим Героєм Олександром Романовичем





Про це



"888 днів страшної запеклої боротьби проти російських окупантів. Ціна ПЕРЕМОГИ– жорстока, бо втрачаємо найкращих синів.



Сьогодні на рідну Батьківщину в село Воєгоща прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця – Олександра Миколайовича Романовича.



Орієнтовно о 9 годині траурний кортеж прибуде в місто Луцьк. Деталі переміщення та маршрут повідомимо згодом.



Закликаю всіх краян віддати належну шану бійцю та зустріти з усіма почестями", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на рідну Волинь повертається Герой Олександр Романович.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."888 днів страшної запеклої боротьби проти російських окупантів. Ціна ПЕРЕМОГИ– жорстока, бо втрачаємо найкращих синів.Сьогодні на рідну Батьківщину в село Воєгоща прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця – Олександра Миколайовича Романовича.Орієнтовно о 9 годині траурний кортеж прибуде в місто Луцьк. Деталі переміщення та маршрут повідомимо згодом.Закликаю всіх краян віддати належну шану бійцю та зустріти з усіма почестями", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію