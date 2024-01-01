Сьогодні на Волинь прибуде скорботний кортеж із загиблим Героєм Олександром Романовичем

Сьогодні на Волинь прибуде скорботний кортеж із загиблим Героєм Олександром Романовичем
"На щиті" на рідну Волинь повертається Герой Олександр Романович.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"888 днів страшної запеклої боротьби проти російських окупантів. Ціна ПЕРЕМОГИ– жорстока, бо втрачаємо найкращих синів.

Сьогодні на рідну Батьківщину в село Воєгоща прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця – Олександра Миколайовича Романовича.

Орієнтовно о 9 годині траурний кортеж прибуде в місто Луцьк. Деталі переміщення та маршрут повідомимо згодом.

Закликаю всіх краян віддати належну шану бійцю та зустріти з усіма почестями", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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