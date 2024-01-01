Сьогодні на Волинь прибуде скорботний кортеж із загиблим Героєм Олександром Романовичем
Сьогодні, 11:30
"На щиті" на рідну Волинь повертається Герой Олександр Романович.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"888 днів страшної запеклої боротьби проти російських окупантів. Ціна ПЕРЕМОГИ– жорстока, бо втрачаємо найкращих синів.
Сьогодні на рідну Батьківщину в село Воєгоща прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця – Олександра Миколайовича Романовича.
Орієнтовно о 9 годині траурний кортеж прибуде в місто Луцьк. Деталі переміщення та маршрут повідомимо згодом.
Закликаю всіх краян віддати належну шану бійцю та зустріти з усіма почестями", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"888 днів страшної запеклої боротьби проти російських окупантів. Ціна ПЕРЕМОГИ– жорстока, бо втрачаємо найкращих синів.
Сьогодні на рідну Батьківщину в село Воєгоща прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого бійця – Олександра Миколайовича Романовича.
Орієнтовно о 9 годині траурний кортеж прибуде в місто Луцьк. Деталі переміщення та маршрут повідомимо згодом.
Закликаю всіх краян віддати належну шану бійцю та зустріти з усіма почестями", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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