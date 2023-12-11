Ремонт аварійного колектора на Карпенка-Карого: коли завершать роботи

На вулиці Карпенка-Карого КП «Луцькводоканал» завершив ремонт першої половини найбільш проблемної ділянки каналізаційного колектора, від роботи якого залежить водопостачання та водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів, а також безпека учасників дорожнього руху.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Нагадаємо, це саме та ділянка ремонту, яка пролягала через проїжджу частину. Несправність колектора несла загрозу життю мешканців громади через безпеку водовідведення, пошкодження транспорту та була чинником багатьох аварій на мережах.Як показав перебіг проведення ремонтних робіт - частина старого колектора фактично провалилась, оскільки товщина труби залізобетонного колектора стала в 10 разів тоншою. Планово товщина становить - 10 см, а під час виконання ремонтних робіт сягала близько 1 см. Уся конструкція трималась лише завдяки ґрунту.Від початку червня і до середини липня за півтора місяці були виконані всі роботи на першій половині проблемної ділянки. Нині труба колектора санована, все герметично закрите відповідно до діючих стандартів. Продовж двох днів тривали асфальтно-відновлювальні роботи для відкриття руху проїжджою частиною.Зараз КП «Луцькводоканал» в рамках заходів щодо ремонту каналізаційного колектора виконує роботи на іншій ділянці. Це теж непроста локація під шляхопроводом, через яку іде ряд доріг і яка є складнішою з технічної точки зору через те, що пропускає більше стоків. Аби убезпечити лучан від проблем із водовідведення та водопостачанням «Луцькводоканал» виконає роботи якнайшвидше, аби вже у вересні завершити ремонт коректора.Нагадаємо, ділянка ремонту колектора безперебійно працювала завдяки тимчасовій лінії перекачки, через яку транспортувалися усі каналізаційні стоки поверх ґрунту. Завдяки цьому ніхто з 70-тисяч споживачів не відчув дискомфорту і продовжував жити звичним життям, адже ми повсякчас дбаємо про добробут і безпеку життя кожного мешканця громади.