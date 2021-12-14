У Луцьку водійка збила 22-річну дівчину

У Луцьку водійка збила 22-річну дівчину
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 29 липня, близько 9 ранку на вулиці Стрілецькій у Луцьку. 29-річна водійка автомобіля Volkswagen не врахувала дорожньої обстановки та наїхала на 22-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

На місці ДТП працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Водійка за кермом була твереза, транспортний засіб слідчі вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.
У Луцьку водійка збила 22-річну дівчину


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Теги: Луцьк, ДТП, лучанка
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