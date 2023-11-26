На Волині зник безвісти 62-річний чоловік. ФОТО

На Волині зник безвісти 62-річний чоловік. ФОТО
Володимирські поліцейські розшукують зниклого 62-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Володимирського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Стадніка Сергія Федоровича, 18 листопада 1961 року народження, жителя села Поничів Володимирського району.

Чоловік 8 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Був одягнений: у блакитну сорочку в клітинку, чорні спортивні штани, чорні тапці

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться в повідомленні.
На Волині зник безвісти 62-річний чоловік. ФОТО



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Теги: Волинь, Володимир, розшук
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