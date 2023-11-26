На Волині зник безвісти 62-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Володимирські поліцейські розшукують зниклого 62-річного чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Володимирського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Стадніка Сергія Федоровича, 18 листопада 1961 року народження, жителя села Поничів Володимирського району.
Чоловік 8 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Був одягнений: у блакитну сорочку в клітинку, чорні спортивні штани, чорні тапці
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Володимирського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Стадніка Сергія Федоровича, 18 листопада 1961 року народження, жителя села Поничів Володимирського району.
Чоловік 8 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Був одягнений: у блакитну сорочку в клітинку, чорні спортивні штани, чорні тапці
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться в повідомленні.
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