На Волині зник безвісти 62-річний чоловік. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники Володимирського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Стадніка Сергія Федоровича, 18 листопада 1961 року народження, жителя села Поничів Володимирського району.



Чоловік 8 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.



Був одягнений: у блакитну сорочку в клітинку, чорні спортивні штани, чорні тапці



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться в повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирські поліцейські розшукують зниклого 62-річного чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Володимирського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 18 листопада 1961 року народження, жителя села Поничів Володимирського району.Чоловік 8 липня пішов з дому і до цього часу не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.у блакитну сорочку в клітинку, чорні спортивні штани, чорні тапці"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або 102", - йдеться в повідомленні.

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