Все про різні терміни лазерної ліпосакції: скільки триває процедура й курс, як довго тримається ефект





Як проходить процедура та скільки часу триває один сеанс

Суть методу зводиться до того, що лазерний промінь безперешкодно проникає через шкіру до волосяних цибулин, адже його «мішенями» є гемоглобін, який в них присутній, та меланін — темний пігмент у волосинах. Саме через останній лазерне видалення волосся не виконується на темній шкірі, адже в ній багато меланіну, тому є ризик серйозного опіку.



Лазерний промінь нагріває «мішень», через що вона руйнується. Таким чином ви отримуєте гладеньку шкіру, на якій з оброблених фолікулів ще довго не росте нове волосся.



Залежно від того, яку зону треба обробити, та кількості необхідних спалахів лазера тривалість одного сеансу буває від 15 хвилин до 2-3 годин:



Ноги повністю — 40-60 хвилин, а гомілки — близько пів години.

Руки або спина — до 30 хвилин.

Пахви — 15-20 хвилин на один бік.

Живіт — до 15 хвилин.

Обличчя — 15-20 хвилин.

Все тіло повністю — від 2 годин.

на час виконання процедури впливає й потужність лазера. Наприклад, лазерна епіляція в Києві у центрі



Скільки часу займе повна ліквідація небажаного волосся

Це дуже індивідуально та залежить від таких чинників:



Колір волосся. Чим більше темного пігменту, тим сильніше впливає лазер та краще «захоплюється» його промінь. Це означає, що за один сеанс можна прибрати майже усе волосся, яке знаходиться в активній фазі росту, а це 7-20% від загальної кількості.

Особливості організму. Після 1-3 сеансів можливе збільшення кількості волосин, оскільки активуються «сплячі» фолікули. Залежно від індивідуальних особливостей цей процес може мати різну інтенсивність.

Зона обробки. На ногах та у пахвах волосся росте із середньою швидкістю, а на животі та спині — повільно. Тому навіть після пробудження неактивних фолікулів інтервал між процедурами епіляції може бути різним — його обере для вас фахівець.

Цікаво знати, що на обличчі волосся гірше піддається видаленню, оскільки його ріст залежить від гормонального фону жінки. Саме тому тривалість повного курсу може бути ледь не найбільшою та складатися з 10-15 сеансів. Загалом, середній інтервал між сеансами для всіх зон — 1 місяць, а тривалість курсу — 8-10 сеансів.



Скільки триває ефект

Якщо лазерна епіляція в Києві проводиться фахівцями, на якісному обладнанні та з дотриманням рекомендацій під час реабілітації, ефект від процедури може зберігатися до 5 років, а із періодичною корекцією — до 7-10 років залежно від обробленої зони.



Обирайте професіоналів: так ви отримаєте гарантований результат та повноцінну попередню консультацію, на якій обговорите не лише терміни, а й інші важливі для вас нюанси.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лазерна епіляція серед багатьох жінок є пріоритетним способом боротьби з зайвим волоссям на тілі та обличчі. Це пояснюється стійкістю результату після курсу процедур, відносною безболісністю та можливістю на декілька років забути про бритву, шугаринг, віск та ін. Якщо ви вже розглядаєте для себе цей вид позбавлення від небажаного волосся, скоріш за все вас турбують питання про різні терміни: де та як довго робиться лазерна епіляція в Києві , скільки сеансів та з якою періодичністю потрібно, як довго триватиме ефект від процедур. Тож далі — відповіді на ці запитання.Суть методу зводиться до того, що лазерний промінь безперешкодно проникає через шкіру до волосяних цибулин, адже його «мішенями» є гемоглобін, який в них присутній, та меланін — темний пігмент у волосинах. Саме через останній лазерне видалення волосся не виконується на темній шкірі, адже в ній багато меланіну, тому є ризик серйозного опіку.Лазерний промінь нагріває «мішень», через що вона руйнується. Таким чином ви отримуєте гладеньку шкіру, на якій з оброблених фолікулів ще довго не росте нове волосся.Залежно від того, яку зону треба обробити, та кількості необхідних спалахів лазера тривалість одного сеансу буває від 15 хвилин до 2-3 годин:на час виконання процедури впливає й потужність лазера. Наприклад, лазерна епіляція в Києві у центрі MED CITY виконується на потужному сучасному апараті, тому тривалість одного сеансу мінімальна.Це дуже індивідуально та залежить від таких чинників:Цікаво знати, що на обличчі волосся гірше піддається видаленню, оскільки його ріст залежить від гормонального фону жінки. Саме тому тривалість повного курсу може бути ледь не найбільшою та складатися з 10-15 сеансів. Загалом, середній інтервал між сеансами для всіх зон — 1 місяць, а тривалість курсу — 8-10 сеансів.Якщо лазерна епіляція в Києві проводиться фахівцями, на якісному обладнанні та з дотриманням рекомендацій під час реабілітації, ефект від процедури може зберігатися до 5 років, а із періодичною корекцією — до 7-10 років залежно від обробленої зони.Обирайте професіоналів: так ви отримаєте гарантований результат та повноцінну попередню консультацію, на якій обговорите не лише терміни, а й інші важливі для вас нюанси.

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