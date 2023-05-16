Зеленський під час робочої поїздки на Волинь зустрівся із підприємцями

Зеленський під час робочої поїздки на Волинь зустрівся із підприємцями
Володимир Зеленський зустрівся із волинськими підприємцями.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Говорили про реалізацію економічної платформи “Зроблено в Україні”. Та перш за все, подякував присутнім за підтримку української економіки.

«Хочу подякувати за робочі місця, за те, що ви в Україні, за те, що підтримуєте українську економіку, що є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для держави, щоб вона жила та розвивалась», – сказав Президент України.

Своєю чергою волинські підприємці мали змогу поставити нагальні питання, які турбують бізнес та розповісти про свої досягнення і складнощі, які варто виправити. Серед присутніх: генеральний директор Modern-Expo Group Петро Пилипюк, гендиректор «СКФ Україна» Богдан Волчок, голова ради директорів ПрАТ «Едельвіка» Юрій Переходько.

Також стало відомо, що цього року підприємці Волині зможуть отримати 1,6 млрд грн. Це грантові кошти, кредитні програми, компенсації за вітчизняну сільгосптехніку та понад 20 млн грн субвенції на купівлю шкільних автобусів, які виробляються в регіоні.
Зеленський під час робочої поїздки на Волинь зустрівся із підприємцями

Нагадаємо, що сьогодні, 30 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Волинську область, де оглянув будівництво фортифікаційних споруд. Також він провів безпекову нараду щодо захисту державного кордону в областях, які межують з росією та Білоруссю.

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Теги: Зеленський, Волинь
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