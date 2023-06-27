На Волині затримали п'яного водія вантажівки

На Волині затримали п'яного водія вантажівки
Волинські патрульні склали протокол на нетверезого водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні опівночі ми зупинили вантажівку, яка рухалася з порушенням правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Драгер показав — 1, 77 проміле", - йдеться в повідомленні.

На керманича інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.


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Теги: Волинь, вантажівка, патрульні
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