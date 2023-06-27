На Волині затримали п'яного водія вантажівки





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



"Сьогодні опівночі ми зупинили вантажівку, яка рухалася з порушенням правил дорожнього руху.



Під час перевірки документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Драгер показав — 1, 77 проміле", - йдеться в повідомленні.



На керманича інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські патрульні склали протокол на нетверезого водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Сьогодні опівночі ми зупинили вантажівку, яка рухалася з порушенням правил дорожнього руху.Під час перевірки документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Драгер показав — 1, 77 проміле", - йдеться в повідомленні.На керманича інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.

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