На Волині затримали п'яного водія вантажівки
Сьогодні, 18:07
Волинські патрульні склали протокол на нетверезого водія.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні опівночі ми зупинили вантажівку, яка рухалася з порушенням правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Драгер показав — 1, 77 проміле", - йдеться в повідомленні.
На керманича інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні опівночі ми зупинили вантажівку, яка рухалася з порушенням правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки. Драгер показав — 1, 77 проміле", - йдеться в повідомленні.
На керманича інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування.
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