Збірна України з футболу вилетіла з Олімпіади
Сьогодні, 20:35
У Ліоні на полі стадіону "Парк Олімпік Ліон" відбувся матч третього туру групового раунду футбольного турніру в межах Ігор-2024 між олімпійськими збірними України та Аргентини.
Підопічним Руслана Ротаня для виходу в плейоф була потрібна виключно перемогу над командою, яку багато експертів ще до початку турніру записали до одного з головних претендентів на золоті нагороди, - пише "Українська правда".
Мав значення і результат паралельного матчу між Марокко та Іраком, адже нічия в тому поєдинку могла б дозволити "синьо-жовтим" вийти в плей-оф навіть у разі мирової з аргентинцями, проте ще в першому таймі марокканці де-факто розв'язали своє питання про участь в 1/4 фіналу, забивши три м'ячі.
Утім, українці навіть не сподівалися на подарунок долі й грали виключно на перемогу. І цілком могли забивати гол у роздягальню, проте голкіпер аргентинців Рульї надійно грав на останньому рубежі оборони й врятував команду, зокрема, після дальнього пострілу від Рубчинського.
А на початку другого тайму Аргентина забила. Тьяго Альмада підхопив м'яч та по центру поля дійшов до півкола штрафного майданчика українців, звідки та сильно пробив у кут — Кирило Фесюн виявився безсилим.
На жаль, переламати хід поєдинку команді Ротаня не вдалося. У компенсований до другого тайму час аргентинці забили вдруге, остаточно поховавши мрії "синьо-жовтих" про чвертьфінал.
Олімпійська збірна України, набравши три очки на груповому раунді, завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи А.
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Підопічним Руслана Ротаня для виходу в плейоф була потрібна виключно перемогу над командою, яку багато експертів ще до початку турніру записали до одного з головних претендентів на золоті нагороди, - пише "Українська правда".
Мав значення і результат паралельного матчу між Марокко та Іраком, адже нічия в тому поєдинку могла б дозволити "синьо-жовтим" вийти в плей-оф навіть у разі мирової з аргентинцями, проте ще в першому таймі марокканці де-факто розв'язали своє питання про участь в 1/4 фіналу, забивши три м'ячі.
Утім, українці навіть не сподівалися на подарунок долі й грали виключно на перемогу. І цілком могли забивати гол у роздягальню, проте голкіпер аргентинців Рульї надійно грав на останньому рубежі оборони й врятував команду, зокрема, після дальнього пострілу від Рубчинського.
А на початку другого тайму Аргентина забила. Тьяго Альмада підхопив м'яч та по центру поля дійшов до півкола штрафного майданчика українців, звідки та сильно пробив у кут — Кирило Фесюн виявився безсилим.
На жаль, переламати хід поєдинку команді Ротаня не вдалося. У компенсований до другого тайму час аргентинці забили вдруге, остаточно поховавши мрії "синьо-жовтих" про чвертьфінал.
Олімпійська збірна України, набравши три очки на груповому раунді, завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи А.
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