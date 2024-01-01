Збірна України з футболу вилетіла з Олімпіади





Підопічним Руслана Ротаня для виходу в плейоф була потрібна виключно перемогу над командою, яку багато експертів ще до початку турніру записали до одного з головних претендентів на золоті нагороди, - пише



Мав значення і результат паралельного матчу між Марокко та Іраком, адже нічия в тому поєдинку могла б дозволити "синьо-жовтим" вийти в плей-оф навіть у разі мирової з аргентинцями, проте ще в першому таймі марокканці де-факто розв'язали своє питання про участь в 1/4 фіналу, забивши три м'ячі.



Утім, українці навіть не сподівалися на подарунок долі й грали виключно на перемогу. І цілком могли забивати гол у роздягальню, проте голкіпер аргентинців Рульї надійно грав на останньому рубежі оборони й врятував команду, зокрема, після дальнього пострілу від Рубчинського.



А на початку другого тайму Аргентина забила. Тьяго Альмада підхопив м'яч та по центру поля дійшов до півкола штрафного майданчика українців, звідки та сильно пробив у кут — Кирило Фесюн виявився безсилим.



На жаль, переламати хід поєдинку команді Ротаня не вдалося. У компенсований до другого тайму час аргентинці забили вдруге, остаточно поховавши мрії "синьо-жовтих" про чвертьфінал.



Олімпійська збірна України, набравши три очки на груповому раунді, завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи А.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ліоні на полі стадіону "Парк Олімпік Ліон" відбувся матч третього туру групового раунду футбольного турніру в межах Ігор-2024 між олімпійськими збірними України та Аргентини.Підопічним Руслана Ротаня для виходу в плейоф була потрібна виключно перемогу над командою, яку багато експертів ще до початку турніру записали до одного з головних претендентів на золоті нагороди, - пише "Українська правда". Мав значення і результат паралельного матчу між Марокко та Іраком, адже нічия в тому поєдинку могла б дозволити "синьо-жовтим" вийти в плей-оф навіть у разі мирової з аргентинцями, проте ще в першому таймі марокканці де-факто розв'язали своє питання про участь в 1/4 фіналу, забивши три м'ячі.Утім, українці навіть не сподівалися на подарунок долі й грали виключно на перемогу. І цілком могли забивати гол у роздягальню, проте голкіпер аргентинців Рульї надійно грав на останньому рубежі оборони й врятував команду, зокрема, після дальнього пострілу відА на початку другого тайму Аргентина забила. Тьяго Альмада підхопив м'яч та по центру поля дійшов до півкола штрафного майданчика українців, звідки та сильно пробив у кут — Кирило Фесюн виявився безсилим.На жаль, переламати хід поєдинку команді Ротаня не вдалося. У компенсований до другого тайму час аргентинці забили вдруге, остаточно поховавши мрії "синьо-жовтих" про чвертьфінал.Олімпійська збірна України, набравши три очки на груповому раунді, завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи А.

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