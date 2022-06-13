У частині Луцька кілька днів не буде гарячої води

В обласнмоу центрі Волині повідомили про відсутність гарячої води протягом наступних кількох діб у частині міста.Про це пише ДКП "Луцьктепло".Комунальники повідомили про вимушену зупинку котельні на вул. Магістральній на дві доби 31 липня та 1 серпня. Зупинку зумовлено виконанням робіт з модернізації обладнання котельні.Подачу гарячої води від котельні буде зупинено з 22:00 30 липня.О 08:00 ранку 1 серпня на одну добу буде зупинено котельню на вул. 8-го Березня. Причина – виконання робіт з реконструкції технологічного обладнання котельні. Відновлення подачі гарячої води від котельні після 08:00 ранку наступного дня.