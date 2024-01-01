На Волині вночі горіла квартира

На Волині вночі горіла квартира
У Нововолинську рятувальники ліквідували пожежу в квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в одній з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Сірка у Нововолинську надійшло на лінію 101 сьогодні о 01:49.

За викликом до місця події спрямували чергові варти рятувальників 5 ДПРЧ. З'ясувалося, що пожежа виникла в одній з кімнат квартири на першому поверсі — вогонь охопив хатні речі, поширився на меблі й вікно.

Мешканці суміжних квартир вийшли з приміщень ще до прибуття рятувальників. О 02:06 горіння ліквідували.
На Волині вночі горіла квартира

Потерпілих і жертв немає.

За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння.

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Теги: Квартира, Волинь, пожежа
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