На Волині вночі горіла квартира
Сьогодні, 11:10
У Нововолинську рятувальники ліквідували пожежу в квартирі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в одній з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Сірка у Нововолинську надійшло на лінію 101 сьогодні о 01:49.
За викликом до місця події спрямували чергові варти рятувальників 5 ДПРЧ. З'ясувалося, що пожежа виникла в одній з кімнат квартири на першому поверсі — вогонь охопив хатні речі, поширився на меблі й вікно.
Мешканці суміжних квартир вийшли з приміщень ще до прибуття рятувальників. О 02:06 горіння ліквідували.
Потерпілих і жертв немає.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про пожежу в одній з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Сірка у Нововолинську надійшло на лінію 101 сьогодні о 01:49.
За викликом до місця події спрямували чергові варти рятувальників 5 ДПРЧ. З'ясувалося, що пожежа виникла в одній з кімнат квартири на першому поверсі — вогонь охопив хатні речі, поширився на меблі й вікно.
Мешканці суміжних квартир вийшли з приміщень ще до прибуття рятувальників. О 02:06 горіння ліквідували.
Потерпілих і жертв немає.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння.
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