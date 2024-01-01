На Волині вночі горіла квартира

У Нововолинську рятувальники ліквідували пожежу в квартирі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в одній з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Сірка у Нововолинську надійшло на лінію 101 сьогодні о 01:49.За викликом до місця події спрямували чергові варти рятувальників 5 ДПРЧ. З'ясувалося, що пожежа виникла в одній з кімнат квартири на першому поверсі — вогонь охопив хатні речі, поширився на меблі й вікно.Мешканці суміжних квартир вийшли з приміщень ще до прибуття рятувальників. О 02:06 горіння ліквідували.Потерпілих і жертв немає.За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння.