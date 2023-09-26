На Волині чоловік пограбував будинок односельця

На Волині чоловік пограбував будинок односельця
На Маневиччині поліцейські розкрили крадіжку грошей з будинку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У суботу, 27 липня, до поліції звернувся 45-річний житель Маневицької громади. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали 10 тис. грн.

Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний односелець заявника.

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану волинянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Зловмисникові слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Частину викрадених коштів вилучили.

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Теги: Волинь, пограбування, будинок
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