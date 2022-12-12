У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали

У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали
У Луцьку патрульні розшукали двох осіб, які викрали телефон.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 30 липня, на лінію 102 звернувся заявник, який повідомив, що у його 11-річного сина в магазині таємно викрали мобільний телефон. Подія сталася на вулиці Захисників України.

Оперативно прибувши на виклик, патрульні одразу передивилися відео з камер спостереження й встановили, що до події причетні двоє осіб.

Обстеживши територію по проспекту Соборності, інспектори помітили громадян, які підпадали під орієнтування.

Під час спілкування та перевірки документів чоловік з жінкою помітно нервували. Провівши поверхневу перевірку, поліцейські виявили у них смартфон.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, телефон, злодії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну
Сьогодні, 13:00
У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали
Сьогодні, 12:24
Ховав закладки з наркотиками: 19-річного волинянина спіймали «на гарячому»
Сьогодні, 12:20
На Волині чоловік пограбував будинок односельця
Сьогодні, 12:14
На Волині чиновник міграційної служби вимагав хабарів за виготовлення паспортів
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО У Луцьку шукають ймовірних злодіїв. ФОТО
12 грудень, 2022, 17:07
У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку
12 жовтень, 2022, 11:46
У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон
28 вересень, 2022, 15:30
У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон
23 вересень, 2022, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відремонтують фотостенд пам'яті загиблих за Україну
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали
Сьогодні, 12:24
 0
Ховав закладки з наркотиками: 19-річного волинянина спіймали «на гарячому»
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині чоловік пограбував будинок односельця
Сьогодні, 12:14
 0
На Волині чиновник міграційної служби вимагав хабарів за виготовлення паспортів
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8