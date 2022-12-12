У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали
Сьогодні, 12:24
У Луцьку патрульні розшукали двох осіб, які викрали телефон.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 30 липня, на лінію 102 звернувся заявник, який повідомив, що у його 11-річного сина в магазині таємно викрали мобільний телефон. Подія сталася на вулиці Захисників України.
Оперативно прибувши на виклик, патрульні одразу передивилися відео з камер спостереження й встановили, що до події причетні двоє осіб.
Обстеживши територію по проспекту Соборності, інспектори помітили громадян, які підпадали під орієнтування.
Під час спілкування та перевірки документів чоловік з жінкою помітно нервували. Провівши поверхневу перевірку, поліцейські виявили у них смартфон.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 30 липня, на лінію 102 звернувся заявник, який повідомив, що у його 11-річного сина в магазині таємно викрали мобільний телефон. Подія сталася на вулиці Захисників України.
Оперативно прибувши на виклик, патрульні одразу передивилися відео з камер спостереження й встановили, що до події причетні двоє осіб.
Обстеживши територію по проспекту Соборності, інспектори помітили громадян, які підпадали під орієнтування.
Під час спілкування та перевірки документів чоловік з жінкою помітно нервували. Провівши поверхневу перевірку, поліцейські виявили у них смартфон.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.
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