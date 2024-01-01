Затримали на Волині: у Києві чоловік кілька місяців труїв співмешканку заради її грошей та авто

Отруїв співмешканку заради її грошей та автомобіля - правоохоронці на Волині затримали 67-річного зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.Чоловік прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами, підсипаючи у їжу та напої. Після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру, а коли це йому не вдалось - забрав автомобіль загиблої та близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області.Зухвале вбивство у столиці розкрили слідчі та оперативники Оболонського управління поліції спільно з співробітниками карного розшуку столичного главку та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури.Правоохоронці встановили, що 67-річний місцевий мешканець прожив близько 15 років із киянкою, перш ніж вирішив її отруїти. Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоскичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні.Фігурант навідував 60-річну потерпілу та продовжував труїти її в стінах медичного закладу, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися - порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні, де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею, а насправді продовжив злочинну справу і за деякий час потерпіла померла. Згідно висновків судово-медичної експертизи, смерть місцевої мешканки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.У подальшому фігурант сподівався привласнити квартиру співмешканки, а коли йому це не вдалось – забрав автівку вбитої жінки, а також близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області, де його згодом затримали співробітники поліції.Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу.Слідчий повідомив затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів; та ч. 1 ст. 289– незаконне заволодіння транспортним засобом. За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.