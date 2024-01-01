Затримали на Волині: у Києві чоловік кілька місяців труїв співмешканку заради її грошей та авто

Затримали на Волині: у Києві чоловік кілька місяців труїв співмешканку заради її грошей та авто
Отруїв співмешканку заради її грошей та автомобіля - правоохоронці на Волині затримали 67-річного зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Чоловік прожив із жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами, підсипаючи у їжу та напої. Після смерті жінки, зловмисник намагався привласнити її квартиру, а коли це йому не вдалось - забрав автомобіль загиблої та близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області.

Зухвале вбивство у столиці розкрили слідчі та оперативники Оболонського управління поліції спільно з співробітниками карного розшуку столичного главку та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 67-річний місцевий мешканець прожив близько 15 років із киянкою, перш ніж вирішив її отруїти. Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоскичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні.

Фігурант навідував 60-річну потерпілу та продовжував труїти її в стінах медичного закладу, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися - порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні, де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею, а насправді продовжив злочинну справу і за деякий час потерпіла померла. Згідно висновків судово-медичної експертизи, смерть місцевої мешканки настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.
Затримали на Волині: у Києві чоловік кілька місяців труїв співмешканку заради її грошей та авто

У подальшому фігурант сподівався привласнити квартиру співмешканки, а коли йому це не вдалось – забрав автівку вбитої жінки, а також близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області, де його згодом затримали співробітники поліції.
Затримали на Волині: у Києві чоловік кілька місяців труїв співмешканку заради її грошей та авто


Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу.

Слідчий повідомив затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів; та ч. 1 ст. 289– незаконне заволодіння транспортним засобом. За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: Волинь, правоохоронці, отруєння, жінка, зловмисник
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