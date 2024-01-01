На Сумщині при виконанні службових обов'язків загинув Герой з Волині Дмитро Міцевський

Дмитро Міцевський.



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"З сумом сповіщаємо про смерть нашого земляка, жителя міста Горохів, Міцевського Дмитра Миколайовича, 29.08.1985 року народження. Навідник 1 десантно-штурмового відділення, солдат Дмитро Міцевський загинув 30 липня при виконанні службових обов’язків у Сумській області", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час та місце поховання Воїна буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Горохівській громаді."З сумом сповіщаємо про смерть нашого земляка, жителя міста Горохів, Міцевського Дмитра Миколайовича, 29.08.1985 року народження. Навідник 1 десантно-штурмового відділення, солдат Дмитро Міцевський загинув 30 липня при виконанні службових обов’язків у Сумській області", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час та місце поховання Воїна буде повідомлено додатково.

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