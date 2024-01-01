На Сумщині при виконанні службових обов'язків загинув Герой з Волині Дмитро Міцевський

На Сумщині при виконанні службових обов'язків загинув Герой з Волині Дмитро Міцевський
На війні загинув Герой з Волині Дмитро Міцевський.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"З сумом сповіщаємо про смерть нашого земляка, жителя міста Горохів, Міцевського Дмитра Миколайовича, 29.08.1985 року народження. Навідник 1 десантно-штурмового відділення, солдат Дмитро Міцевський загинув 30 липня при виконанні службових обов’язків у Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час та місце поховання Воїна буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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