Щомісяця Україна мобілізує до 30 тисяч осіб, – NYT





Як інформує



"Українська влада відмовилася повідомити дані про призов, мотивуючи це конфіденційністю інформації. Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ призиває до 30 000 осіб на місяць", - пише видання.



За даними співрозмовників, це вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває російська армія. Незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.



Джерела зазначають, що мобілізація поки що не призвела до суттєвого посилення українських сил на полі бою.



Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі новобранці, які прибули, фізично не придатні до бою, відзначають члени українських підрозділів. Водночас кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні.



Пресофіцер 65-ї бригади, лейтенант Сергій Скібчик сказав: "Ситуація дещо покращується порівняно з кінцем 2023 року, коли була гостра нестача людей".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна нарощує темпи мобілізації, щомісяця призиваючи до лав Сил оборони до 30 тисяч осіб.Як інформує Цензор.НЕТ , про це йдеться в матеріалі The New York Times."Українська влада відмовилася повідомити дані про призов, мотивуючи це конфіденційністю інформації. Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ призиває до 30 000 осіб на місяць", - пише видання.За даними співрозмовників, це вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває російська армія. Незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.Джерела зазначають, що мобілізація поки що не призвела до суттєвого посилення українських сил на полі бою.Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі новобранці, які прибули, фізично не придатні до бою, відзначають члени українських підрозділів. Водночас кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні.Пресофіцер 65-ї бригади, лейтенант Сергій Скібчик сказав: "Ситуація дещо покращується порівняно з кінцем 2023 року, коли була гостра нестача людей".

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