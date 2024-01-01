Чи відключатимуть 1 серпня електроенергію на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:14
У четвер 1 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра 1 серпня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
"Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", - додали у компанії.
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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Завтра 1 серпня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
"Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", - додали у компанії.
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