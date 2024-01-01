На Київщині унаслідок падіння уламків російського дрона поранені двоє людей
Сьогодні, 10:13
Другу ніч поспіль армія РФ атакує Київщину ударними дронами, сили ППО збили всі ворожі безпілотники, однак унаслідок падіння уламків є пошкодження двох приватних будинків, двоє людей травмовані.
Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Телеграмі.
«Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини», - йдеться у дописі.
Зазначається, що чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.
Станом на 8:00, за даними ОВА, відомо про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.
Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки триває.
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Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Телеграмі.
«Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини», - йдеться у дописі.
Зазначається, що чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.
Станом на 8:00, за даними ОВА, відомо про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.
Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки триває.
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