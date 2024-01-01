На Київщині унаслідок падіння уламків російського дрона поранені двоє людей

На Київщині унаслідок падіння уламків російського дрона поранені двоє людей
Другу ніч поспіль армія РФ атакує Київщину ударними дронами, сили ППО збили всі ворожі безпілотники, однак унаслідок падіння уламків є пошкодження двох приватних будинків, двоє людей травмовані.

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Телеграмі.

«Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини», - йдеться у дописі.

Зазначається, що чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Станом на 8:00, за даними ОВА, відомо про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків. Збір інформації та фіксація наслідків нічної атаки триває.


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Теги: Україна, росія, війна
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