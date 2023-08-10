Відсьогодні, 1 серпня, в Україні видаватимуть нові посвідчення водія





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Чи потрібно міняти старі бланки посвідчень на нові?



Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видані раніше, залишаються дійсними. Тому обов'язкової заміни бланків, які видавались раніше, не потрібно. "За бажанням, громадяни можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти їх на нові зразки бланків", – повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.



Що нового буде у посвідченні водія нового зразка і чим він відрізнятиметься від старого?



Принципова відмінність – до існуючих захисних елементів додається маркувальний захисний елемент, який складатиметься з трьох літер і шести цифр. Як повідомив Микола Рудик, шахраї, які продають бланки підроблених посвідчень майже не відрізняються від оригінальних документів, проте за допомогою онлайн-сервісів можна перевірити правдивість інформації.



Як повідомлялось раніше, були тимчасові труднощі з отриманням сервісних послуг МВС. З травня сервісні послуги МВС у застосунку "Дія" знову доступні власникам авто. Зокрема, щодо обміну посвідчення водія та документів, які підлягають змінам під час продажу авто, мотоцикла, мопеда, за допомогою онлайн-сервісів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сервісних центрах МВС з 1 серпня починають видавати нові посвідчення водія. Ці посвідчення нового формату матимуть поліпшену систему захисту від підроблення документів. МВС анонсує, що в бланках водійських документів будуть тепер "додаткові елементи захисту".Про це пише ZN.ua з посиланням на Головний сервісний центр МВС.Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видані раніше, залишаються дійсними. Тому обов'язкової заміни бланків, які видавались раніше, не потрібно. "За бажанням, громадяни можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти їх на нові зразки бланків", – повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.Принципова відмінність – до існуючих захисних елементів додається маркувальний захисний елемент, який складатиметься з трьох літер і шести цифр. Як повідомив Микола Рудик, шахраї, які продають бланки підроблених посвідчень майже не відрізняються від оригінальних документів, проте за допомогою онлайн-сервісів можна перевірити правдивість інформації.Як повідомлялось раніше, були тимчасові труднощі з отриманням сервісних послуг МВС. З травня сервісні послуги МВС у застосунку "Дія" знову доступні власникам авто. Зокрема, щодо обміну посвідчення водія та документів, які підлягають змінам під час продажу авто, мотоцикла, мопеда, за допомогою онлайн-сервісів.

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