20-річний волинянин побив та пограбував неповнолітнього





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зловмисник учора, 31 липня, по обіді, побив та пограбував 15-річного місцевого жителя. Нападник відібрав у хлопця його особисті речі.



Постраждалого госпіталізували.



Ківерцівські оперативники встановили, що грабіж скоїв 20-річний житель громади.



Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях поліцейські затримали зухвалого грабіжника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисник учора, 31 липня, по обіді, побив та пограбував 15-річного місцевого жителя. Нападник відібрав у хлопця його особисті речі.Постраждалого госпіталізували.Ківерцівські оперативники встановили, що грабіж скоїв 20-річний житель громади.Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.Слідство триває.

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