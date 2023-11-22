20-річний волинянин побив та пограбував неповнолітнього

20-річний волинянин побив та пограбував неповнолітнього
У Ківерцях поліцейські затримали зухвалого грабіжника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зловмисник учора, 31 липня, по обіді, побив та пограбував 15-річного місцевого жителя. Нападник відібрав у хлопця його особисті речі.

Постраждалого госпіталізували.

Ківерцівські оперативники встановили, що грабіж скоїв 20-річний житель громади.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.


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Теги: Ківерці, грабіжник, поліція
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