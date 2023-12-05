Аби помститися за брата, волинянин на вулиці тричі вдарив чоловіка по голові

Аби помститися за брата, волинянин на вулиці тричі вдарив чоловіка по голові
Тричі вдарив по голові молотком – жителю Ковеля повідомили про підозру в замаху на вбивство.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 31-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, одразу після опівночі 27 липня 2024 року нетверезий раніше судимий молодик перестрів на вулиці Відродження у Ковелі 38-річного чоловіка, який нібито образив його молодшого брата, та тричі вдарив його по голові молотком.

Після цього зловмисник повалив потерпілого на землю й завдав ще декілька ударів кулаками й ногами – та покинув на вулиці.

Від смерті чоловіка, який отримав важкі травми, врятувала надана медична допомога.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: волинянин, молоток, побиття
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