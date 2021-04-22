Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО

Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 1 серпня, у селі Гірка Полонка сталася пожежа - загорівся приватний житловий будинок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За їхніми словами, загорання трапилося близько 11 ранку. Вогонь охопив повністю будівлю.

На місці працюють рятувальники, поліція та чергують кілька автомобілів швидкої допомоги.

Про потерпілих на даний час інформація не надходила.

Ліквідація пожежі триває.



Деталі - згодом.



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Теги: Гірка Полонка, Луцьк, пожежа, рятувальники, будинок
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