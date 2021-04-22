Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За їхніми словами, загорання трапилося близько 11 ранку. Вогонь охопив повністю будівлю.



На місці працюють рятувальники, поліція та чергують кілька автомобілів швидкої допомоги.



Про потерпілих на даний час інформація не надходила.



Ліквідація пожежі триває.







Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 серпня, у селі Гірка Полонка сталася пожежа - загорівся приватний житловий будинок.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, загорання трапилося близько 11 ранку. Вогонь охопив повністю будівлю.На місці працюють рятувальники, поліція та чергують кілька автомобілів швидкої допомоги.Про потерпілих на даний час інформація не надходила.Ліквідація пожежі триває.Деталі - згодом.

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