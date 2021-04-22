Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Сьогодні, 1 серпня, у селі Гірка Полонка сталася пожежа - загорівся приватний житловий будинок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, загорання трапилося близько 11 ранку. Вогонь охопив повністю будівлю.
На місці працюють рятувальники, поліція та чергують кілька автомобілів швидкої допомоги.
Про потерпілих на даний час інформація не надходила.
Ліквідація пожежі триває.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, загорання трапилося близько 11 ранку. Вогонь охопив повністю будівлю.
На місці працюють рятувальники, поліція та чергують кілька автомобілів швидкої допомоги.
Про потерпілих на даний час інформація не надходила.
Ліквідація пожежі триває.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля Луцька – пожежа: горить житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
На Волині мотоцикл зіштовхнувся з бусом і загорівся
Сьогодні, 13:00
«Людина застрягла у ліфті»: як працюють аварійні бригади у Луцьку під час відключень світла
Сьогодні, 12:45
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Дубчук
Сьогодні, 12:34