У Луцьку попрощалися із Героєм Олексієм Цехошем

Сьогодні, 1 серпня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїнаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Житель Луцької громади (26.06.1996 року народження) загинув від рук російських окупантів 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.Поховали Олексія Цехоша у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.