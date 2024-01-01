У Луцьку попрощалися із Героєм Олексієм Цехошем
Сьогодні, 14:44
Сьогодні, 1 серпня, у Кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїна Олексія Васильовича Цехоша.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Житель Луцької громади (26.06.1996 року народження) загинув від рук російських окупантів 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали Олексія Цехоша у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Житель Луцької громади (26.06.1996 року народження) загинув від рук російських окупантів 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилася і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали Олексія Цехоша у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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