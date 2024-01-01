Відійшла у засвіти народна артистка України, прима Волинського драмтеатру Людмила Приходько

Відійшла у засвіти народна артистка України, прима Волинського драмтеатру Людмила Приходько
Сьогодні, 1 серпня, померла народна артистка України, лауреатка літературно-мистецької премії імені Лесі Українки, кавалер «Ордена княгині Ольги» ІІІ ст, ордена «Берегиня України» Людмила Приходько.

Про це повідомила народна депутатка з Волині Ірина Констанкевич.

"У таке велике свято відійшла у засвіти і наша народна Людмила Іванівна Приходько - Народна артистка, прима Волинського драматичного театру, талановита навчителька і світла Людина. Світла і вічна памʼять!" - йдеться в повідомленні.

У Волинському драмтеатрі зазначили, що прощання з Людмилою Іванівною відбудеться у фойє театру завтра, 2 серпня, з 10:00.

"Вона померла на 80 році життя. Майже 50 із яких пропрацювала у нашому театрі, зігравши понад 150 ролей у драмах, комедіях, трагікомедіях, поетичних виставах та кіно. Також, зокрема, була лауреаткою літературно-мистецької премії імені Лесі Українки та «Київської книги року» – 2023, кавалером «Ордена княгині Ольги» ІІІ ступеню та ордена «Берегиня України». Висловлюємо щирі співчуття від усього театрального колективу", - наголосили у драмтеатрі.

Біографія Людмили Приходько:

Народилася 19 червня 1945 року в місті Каневі Черкаської області.

Закінчила Київський інститут театрального мистецтва (1967, нині університет театру, кіно і телебачення).

Працювала в обласних музично-драматичних театрах у містах Полтаві (1967—1970), Івано-Франківську, Тернополі (1970—1976, нині академічний драматичний театр); від 1976 — у Волинському обласному музично-драматичному театрі (м. Луцьк).

У Канівській школі-гімназії, яку закінчила актриса, заснувала іменну стипендію Л. Приходько.

Працювала у Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі з грудня 1976 року. За цей час зіграла близько 150 ролей.


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Теги: Людмила Приходько, народна артистка, смерть
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На 80-му році життя...
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