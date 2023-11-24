Підозрюваного в хабарництві голову Тернопільської облради поновили на посаді: він отримає компенсацію

Михайла Головка поновили на посаді.



Відповідне рішення 1 серпня ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, пише



Головко у позові просив поновити його та виплатити 591 000 гривень компенсації за "вимушений прогул". Позивач та його адвокати стверджували, що позачергова сесія, на якій його вирішили відсторонити, була незаконною, тож і її рішення незаконні також.



Представниця Тернопільської обласної ради Оксана Михальчук на засіданні суду повідомила, що сесія, на її думку, законна. Вона зазначила, що за звільнення Головка одноголосно проголосував 51 депутат, який був на сесії. Вона також відкинула припущення Головка про тиск на депутатів.



"Постанову про поновлення на посаді Михайла Головка ухвалила колегія суддів у складі Сергія Кузьмича, Любомира Гудима та Володимира Качмара", – повідомили журналісти.



Справа Михайла Головка



Михайло Головко очолив обласну раду в листопаді 2020 року. У червні 2023 його разом із двома заступниками голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Суд відправив його у СІЗО з можливість вийти під заставу в понад 805 000 грн, і Головко цю можливість використав.



Відсторонити Головка від виконання обов'язків намагалися через ВАКС, але цей суд двічі відмовився. Зрештою в жовтні депутати проголосували за його звільнення. Головко вирішив оскаржувати це в суді.



У листопаді суд помістив Головка під цілодобовий домашній арешт, але в лютому пом'якшив запобіжний захід до нічного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підозрюваного у вимаганні 2,4 млн гривень хабара голову Тернопільської обласної радипоновили на посаді.Відповідне рішення 1 серпня ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, пише Zaxid.net Головко у позові просив поновити його та виплатити 591 000 гривень компенсації за "вимушений прогул". Позивач та його адвокати стверджували, що позачергова сесія, на якій його вирішили відсторонити, була незаконною, тож і її рішення незаконні також.Представниця Тернопільської обласної ради Оксана Михальчук на засіданні суду повідомила, що сесія, на її думку, законна. Вона зазначила, що за звільнення Головка одноголосно проголосував 51 депутат, який був на сесії. Вона також відкинула припущення Головка про тиск на депутатів."Постанову про поновлення на посаді Михайла Головка ухвалила колегія суддів у складі Сергія Кузьмича, Любомира Гудима та Володимира Качмара", – повідомили журналісти.Михайло Головко очолив обласну раду в листопаді 2020 року. У червні 2023 його разом із двома заступниками голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Суд відправив його у СІЗО з можливість вийти під заставу в понад 805 000 грн, і Головко цю можливість використав.Відсторонити Головка від виконання обов'язків намагалися через ВАКС, але цей суд двічі відмовився. Зрештою в жовтні депутати проголосували за його звільнення. Головко вирішив оскаржувати це в суді.У листопаді суд помістив Головка під цілодобовий домашній арешт, але в лютому пом'якшив запобіжний захід до нічного.

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