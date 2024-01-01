«Немає таких питань, у яких наші спеціалісти не розбиралися б», - адвокатка Вікторія Доманська. Реклама
Сьогодні, 17:00
Адвокатська діяльність є ключовою для забезпечення функціонування правової системи й захисту індивідуальних прав, що своєю чергою сприяє стабільності та справедливості в суспільстві.
Військові питання, кримінальні справи, податкове законодавство, кредитні суперечки, цивільні та сімейні спори - ці та безліч інших питань вам допоможуть вирішити в юридичній компанії «Правова Допомога №1», адже, як зазначають на офіційному сайті юридичної компанії, - «розв'язування спірних питань – це не ваш головний біль, а наша робота!»
Отож, ми поспілкувалися із керуючою партнеркою Вікторією Доманською.
З якого року ви у юридичній справі та якою була перша робота?
У юридичній сфері працюю з 2014 року. Тоді ми з колегою надавали безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченими верствам населення. З того й почалася моя юридична практика, а, власне, адвокатську діяльність активно практикую з 2021 року.
Ви – керуючий партнер компанії. Як виникла ідея створення?
Коли почала займатися своєю практикою, зрозуміла, що у партнерстві працювати краще. Юридичну компанію, у якій сьогодні працює 6 адвокатів та 4 помічники, я організувала разом з партнером Іваном Наумчуком.
У нас відкриті два відділення: у Луцьку (вул. Шопена 22, офіс 61) та Ковелі (вул. Незалежності 144, офіс №1).
Ви працюєте лише у межах Волинської області?
Ми працюємо як у Волинській області, так і у Рівненській та Львівській. Тобто за територіальні межі ми теж «виходимо».
Чому варто звертатися саме до вас?
Рекомендую нашу юридичну компанію, бо ми охоплюємо всі напрямки юриспруденції. Тут немає таких питань, у яких наші спеціалісти не розбиралися б. Ми дуже різносторонні. До всього ж у нас помірні ціни на послуги.
Звернувшись до юридичної компанії «Правова Допомога 1» ви зможете отримати послуги поліграфа та детективні послуги, включаючи збір доказів, розслідування шахрайства, встановлення місцеперебування осіб та перевірку біографічних даних, гарантуючи конфіденційність і точність результатів.
Номер телефону для звернень: +380984053342
Електронна пошта: [email protected]
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Військові питання, кримінальні справи, податкове законодавство, кредитні суперечки, цивільні та сімейні спори - ці та безліч інших питань вам допоможуть вирішити в юридичній компанії «Правова Допомога №1», адже, як зазначають на офіційному сайті юридичної компанії, - «розв'язування спірних питань – це не ваш головний біль, а наша робота!»
Отож, ми поспілкувалися із керуючою партнеркою Вікторією Доманською.
З якого року ви у юридичній справі та якою була перша робота?
У юридичній сфері працюю з 2014 року. Тоді ми з колегою надавали безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченими верствам населення. З того й почалася моя юридична практика, а, власне, адвокатську діяльність активно практикую з 2021 року.
Ви – керуючий партнер компанії. Як виникла ідея створення?
Коли почала займатися своєю практикою, зрозуміла, що у партнерстві працювати краще. Юридичну компанію, у якій сьогодні працює 6 адвокатів та 4 помічники, я організувала разом з партнером Іваном Наумчуком.
У нас відкриті два відділення: у Луцьку (вул. Шопена 22, офіс 61) та Ковелі (вул. Незалежності 144, офіс №1).
Ви працюєте лише у межах Волинської області?
Ми працюємо як у Волинській області, так і у Рівненській та Львівській. Тобто за територіальні межі ми теж «виходимо».
Чому варто звертатися саме до вас?
Рекомендую нашу юридичну компанію, бо ми охоплюємо всі напрямки юриспруденції. Тут немає таких питань, у яких наші спеціалісти не розбиралися б. Ми дуже різносторонні. До всього ж у нас помірні ціни на послуги.
Звернувшись до юридичної компанії «Правова Допомога 1» ви зможете отримати послуги поліграфа та детективні послуги, включаючи збір доказів, розслідування шахрайства, встановлення місцеперебування осіб та перевірку біографічних даних, гарантуючи конфіденційність і точність результатів.
Номер телефону для звернень: +380984053342
Електронна пошта: [email protected]
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