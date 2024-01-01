Волинянка не пробилася до фіналу Олімпіади з метання молота

метальниця молота Ірина Климець опинилася поза фіналом Олімпійських ігор-2024. Це сталося за підсумками кваліфікаційного раунду, що відбувся у ранкову сесію.



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Климець відібралася на Олімпійські ігри-2024 завдяки перерозподілу квот. Сталося це внаслідок форсмажору: Ямайська легкоатлетична асоціація через помилку не заявила на Олімпіаду свою метальницю Найоку Клуніс, внаслідок чого останнє прохідне місце посіла українка.



Для Климець Олімпіада у Парижі стала третьою в кар'єрі. На попередніх Іграх у Ріо та Токіо їй не вдавалося подолати кваліфікацію, причому у 2021 році вона взагалі завершила змагання з результатом 68.29 метра.



Для того, щоб подолати кваліфікацію, Климець мала виконати норматив — метнути молот на 73 метри. Або ж потрапити щонайменше до топ-12 за результатами відбору.



Кваліфікаційні змагання у штовханні ядра проходили у дві групи по 15 спортсменів у кожній. Климець потрапила до групи Б, до якого зокрема потрапила 3-разова олімпійська чемпіонка Аніта Влодарчик.



Першу спробу Климець виконала на 66.95 метра. Це був лише 23-й проміжний результат: від потрапляння у топ-12 на той момент українку відділяли понад три метри.



Покращити результат у другій спробі українці не вдалося — 66.61 метра. Відтак, Климець мала лише одну спробу для того, щоб вирвати для себе прохід у фінал. Однак українська легкоатлетка не змогла покращити результат першої спроби — метнула молот на 65.70 метра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинськаопинилася поза фіналом Олімпійських ігор-2024. Це сталося за підсумками кваліфікаційного раунду, що відбувся у ранкову сесію.Про це пише Суспільне Климець відібралася на Олімпійські ігри-2024 завдяки перерозподілу квот. Сталося це внаслідок форсмажору: Ямайська легкоатлетична асоціація через помилку не заявила на Олімпіаду свою метальницю Найоку Клуніс, внаслідок чого останнє прохідне місце посіла українка.Для Климець Олімпіада у Парижі стала третьою в кар'єрі. На попередніх Іграх у Ріо та Токіо їй не вдавалося подолати кваліфікацію, причому у 2021 році вона взагалі завершила змагання з результатом 68.29 метра.Для того, щоб подолати кваліфікацію, Климець мала виконати норматив — метнути молот на 73 метри. Або ж потрапити щонайменше до топ-12 за результатами відбору.Кваліфікаційні змагання у штовханні ядра проходили у дві групи по 15 спортсменів у кожній. Климець потрапила до групи Б, до якого зокрема потрапила 3-разова олімпійська чемпіонка Аніта Влодарчик.Першу спробу Климець виконала на 66.95 метра. Це був лише 23-й проміжний результат: від потрапляння у топ-12 на той момент українку відділяли понад три метри.Покращити результат у другій спробі українці не вдалося — 66.61 метра. Відтак, Климець мала лише одну спробу для того, щоб вирвати для себе прохід у фінал. Однак українська легкоатлетка не змогла покращити результат першої спроби — метнула молот на 65.70 метра.

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