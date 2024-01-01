Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка





Назавжди попрощалися з Героєм Іваном Котюком, повідомляє в телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«На жаль, не має слів, щоб втішити згорьоване серце матері. Смерть Івана - це непоправна втрата для родини, громади, країни», - зазначив міський голова.



««Ми не забудемо подвиг нашого Захисника та ціну, яку він заплатив за наш спокій та свободу. Вічна памʼять та слава Герою», - додав Борис Карпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 серпня, мешканці Нововолинської громади знову схилили голови у скорботі.Назавжди попрощалися з Героєм, повідомляє в телеграмі Нововолинський міський голова«На жаль, не має слів, щоб втішити згорьоване серце матері. Смерть Івана - це непоправна втрата для родини, громади, країни», - зазначив міський голова.««Ми не забудемота ціну, яку він заплатив за наш спокій та свободу. Вічна памʼять та слава Герою», - додав Борис Карпус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію