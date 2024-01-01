Скорботний день: у Нововолинську провели в останню путь Героя Івана Котюка
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Сьогодні, 4 серпня, мешканці Нововолинської громади знову схилили голови у скорботі.
Назавжди попрощалися з Героєм Іваном Котюком, повідомляє в телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«На жаль, не має слів, щоб втішити згорьоване серце матері. Смерть Івана - це непоправна втрата для родини, громади, країни», - зазначив міський голова.
««Ми не забудемо подвиг нашого Захисника та ціну, яку він заплатив за наш спокій та свободу. Вічна памʼять та слава Герою», - додав Борис Карпус.
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Назавжди попрощалися з Героєм Іваном Котюком, повідомляє в телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«На жаль, не має слів, щоб втішити згорьоване серце матері. Смерть Івана - це непоправна втрата для родини, громади, країни», - зазначив міський голова.
««Ми не забудемо подвиг нашого Захисника та ціну, яку він заплатив за наш спокій та свободу. Вічна памʼять та слава Герою», - додав Борис Карпус.
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