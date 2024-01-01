На Волинь повертається «на щиті» Герой Іван Котюк
Сьогодні, 09:07
Сьогодні, 3 серпня, до рідного Нововолинська «на щиті» повертається Захисник Іван Котюк.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зустріч о 11:30 на вʼїзді в місто.
Коридором шани Захисника краяни проведуть до моргу.
Панахида та прощання відбудуться завтра, в неділю. Точний час і деталі повідомлять згодом.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.
Серце Захисника Івана Котюка (1986 року народження) перестало битися 28 липня. Житель села Низкиничі помер на Київщині внаслідок захворювання.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зустріч о 11:30 на вʼїзді в місто.
Коридором шани Захисника краяни проведуть до моргу.
Панахида та прощання відбудуться завтра, в неділю. Точний час і деталі повідомлять згодом.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.
Серце Захисника Івана Котюка (1986 року народження) перестало битися 28 липня. Житель села Низкиничі помер на Київщині внаслідок захворювання.
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