На Волинь повертається «на щиті» Герой Іван Котюк

Іван Котюк.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Зустріч о 11:30 на вʼїзді в місто.



Коридором шани Захисника краяни проведуть до моргу.



Панахида та прощання відбудуться завтра, в неділю. Точний час і деталі повідомлять згодом.



«Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.



Серце Захисника Івана Котюка (1986 року народження) перестало битися 28 липня. Житель села Низкиничі помер на Київщині внаслідок захворювання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 серпня, до рідного Нововолинська «на щиті» повертається ЗахисникПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗустріч о 11:30 на вʼїзді в місто.Коридором шани Захисника краяни проведуть до моргу.Панахида та прощання відбудуться завтра, в неділю. Точний час і деталі повідомлять згодом.«Вічна памʼять Герою!» - зазначив міський голова.Серце Захисника Івана Котюка (1986 року народження) перестало битися 28 липня. Житель села Низкиничі помер на Київщині внаслідок захворювання.

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