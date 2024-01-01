Інструктор автошколи на Волині домагався учениці

Інструктору автошколи на Волині правоохоронці повідомили про підозру уПро це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 46-річному інструктору однієї із автошкіл області повідомлено про підозру у сексуальному насильстві (ч. 1 ст. 153 КК України).За даними слідства, 2 липня 2024 року чоловік у Камені-Каширському під час навчального виїзду із 18-річною ученицею групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «B» вчиняв щодо дівчини насильницькі дії сексуального характеру.Вибравши маршрут за місто і давши учениці вказівку їхати лісовою дорогою та спинитися на галявині, інструктор почав чіплятися до дівчини, проте потерпіла припинила такі його дії і згодом звернулась у поліцію із заявою.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.Довідково:Згідно із санкцією ч.1 ст. 153 КК України, вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство) - карається позбавленням волі на строк до п’яти років.