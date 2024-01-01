Інструктор автошколи на Волині домагався учениці

Інструктор автошколи на Волині домагався учениці
Інструктору автошколи на Волині правоохоронці повідомили про підозру у сексуальному насильстві.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 46-річному інструктору однієї із автошкіл області повідомлено про підозру у сексуальному насильстві (ч. 1 ст. 153 КК України).

За даними слідства, 2 липня 2024 року чоловік у Камені-Каширському під час навчального виїзду із 18-річною ученицею групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «B» вчиняв щодо дівчини насильницькі дії сексуального характеру.

Вибравши маршрут за місто і давши учениці вказівку їхати лісовою дорогою та спинитися на галявині, інструктор почав чіплятися до дівчини, проте потерпіла припинила такі його дії і згодом звернулась у поліцію із заявою.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Довідково:

Згідно із санкцією ч.1 ст. 153 КК України, вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство) - карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

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Теги: прокуратура, суд
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