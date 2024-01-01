Волиняни віддали останню шану Герою Василеві Кузьмичу

Колківська громада на Волині провела в останню дорогу молодого хороброго воїнаПро це Колківська громада повідомила у фейсбуці.Віддатиприйшли рідні, побратими, друзі, односельчани, представники влади та духовенства.«Плакали усі, бо втратили ще одного мужнього Воїна. Василь показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно й до кінця виконував свій обов’язок Громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.Пам’ятаймо, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина нашого життя. Нехай душа Воїна спочине у спокої, а Господь укріпить рідних та дасть їм силу перенести цю незбагненну втрату. Герої не вмирають, вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо...» - зазначили у громаді.