Волиняни віддали останню шану Герою Василеві Кузьмичу

Волиняни віддали останню шану Герою Василеві Кузьмичу
Колківська громада на Волині провела в останню дорогу молодого хороброго воїна Василя Кузьмича.

Про це Колківська громада повідомила у фейсбуці.

Віддати останню шану Захиснику прийшли рідні, побратими, друзі, односельчани, представники влади та духовенства.

«Плакали усі, бо втратили ще одного мужнього Воїна. Василь показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно й до кінця виконував свій обов’язок Громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.

Пам’ятаймо, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина нашого життя. Нехай душа Воїна спочине у спокої, а Господь укріпить рідних та дасть їм силу перенести цю незбагненну втрату. Герої не вмирають, вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо...» - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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