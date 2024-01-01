На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником

Завтра, 4 серпня, у селі Старосілля на Волині проведуть в останню путьПро це у фейсбуці повідомила Колківська громада.У неділю, 4 серпня, у селі Старосілля відбудеться церемонія поховання Захисника України Степана Васюхника.О 10:00 траурний кортеж від'їжджає від моргу Луцька.«Об 11:00 зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя Степана в селищі Колки, далі кортеж прямуватиме до рідної домівки Захисника (с. Старосілля, вул. Відродження, 23)», - йдеться у повідомленні.Об 11:30 відбудеться прощальна панахида у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Старосілля.Поховають Героя на місцевому кладовищі.«Закликаємо усіх жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та провести його в останню дорогу!» - зазначили у Колківській селищній раді.