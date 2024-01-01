На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником

На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником
Завтра, 4 серпня, у селі Старосілля на Волині проведуть в останню путь загиблого воїна Степана Васюхника.

Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.

У неділю, 4 серпня, у селі Старосілля відбудеться церемонія поховання Захисника України Степана Васюхника.

О 10:00 траурний кортеж від'їжджає від моргу Луцька.

«Об 11:00 зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя Степана в селищі Колки, далі кортеж прямуватиме до рідної домівки Захисника (с. Старосілля, вул. Відродження, 23)», - йдеться у повідомленні.

Об 11:30 відбудеться прощальна панахида у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Старосілля.

Поховають Героя на місцевому кладовищі.

«Закликаємо усіх жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та провести його в останню дорогу!» - зазначили у Колківській селищній раді.
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником

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Теги: загиблі, війна
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