На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником
Сьогодні, 11:59
Завтра, 4 серпня, у селі Старосілля на Волині проведуть в останню путь загиблого воїна Степана Васюхника.
Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.
У неділю, 4 серпня, у селі Старосілля відбудеться церемонія поховання Захисника України Степана Васюхника.
О 10:00 траурний кортеж від'їжджає від моргу Луцька.
«Об 11:00 зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя Степана в селищі Колки, далі кортеж прямуватиме до рідної домівки Захисника (с. Старосілля, вул. Відродження, 23)», - йдеться у повідомленні.
Об 11:30 відбудеться прощальна панахида у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Старосілля.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Закликаємо усіх жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та провести його в останню дорогу!» - зазначили у Колківській селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.
У неділю, 4 серпня, у селі Старосілля відбудеться церемонія поховання Захисника України Степана Васюхника.
О 10:00 траурний кортеж від'їжджає від моргу Луцька.
«Об 11:00 зустрічаємо кортеж з тілом загиблого Героя Степана в селищі Колки, далі кортеж прямуватиме до рідної домівки Захисника (с. Старосілля, вул. Відродження, 23)», - йдеться у повідомленні.
Об 11:30 відбудеться прощальна панахида у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Старосілля.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
«Закликаємо усіх жителів громади гідно вшанувати пам’ять загиблого Героя та провести його в останню дорогу!» - зазначили у Колківській селищній раді.
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