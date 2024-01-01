Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади
Сьогодні, 13:02
Волинянин Сергій на псевдо «Лебідь» – інструктор штабу Ковельського батальйону 100-ї окремої механізованої.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
Людина з дивовижною долею та величезним бойовим досвідом. Народився і виріс Сергій на території рф, був призваний на строкову службу до тамтешньої армії і пройшов у її складі Першу російсько-чеченську війну. Відразу після демобілізації виїхав на історичну Батьківщину своїх предків, адже завжди вважав себе українцем.
Брав участь в АТО. У перший день широкомасштабного вторгнення знову став на захист України.
Понад рік запеклих боїв у Серебрянському лісі. Згодом – Покровський напрямок.
«Лебідь» був старшим групи з 15-ти бійців, яка понад дві доби тримала кругову оборону у двоповерховому будинку в Очеретиному:
«Бій тривав у режимі нон-стоп, як не артобстріл – так штурм. Але у нас була чудова взаємодія. Кожен знав, що саме і де саме він мав робити. Кулеметники наші відмінно працювали. «Ефпівіхи»» працювали класно. Артилерія також добре працювала. На другу добу ворог «розібрав» другий поверх – мусіли всі спуститися на перший», – згадує ті драматичні дні Сергій.
Під час того бою в Очеретиному Сергій одержав контузію та осколкове поранення спини. Проте чоловік навідріз відмовився від евакуації – протягом доби керував діями своєї групи, вже будучи пораненим…
«Я одназначно вірю в нашу Перемогу. Скажу більше – без такої віри нема чого й воювати. Їх справді більше, залізяччя у них також більше – але ми у себе вдома. Ми воюємо за святе – за власні сім'ї і за нашу Україну», – розмірковує «Лебідь».
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Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
Людина з дивовижною долею та величезним бойовим досвідом. Народився і виріс Сергій на території рф, був призваний на строкову службу до тамтешньої армії і пройшов у її складі Першу російсько-чеченську війну. Відразу після демобілізації виїхав на історичну Батьківщину своїх предків, адже завжди вважав себе українцем.
Брав участь в АТО. У перший день широкомасштабного вторгнення знову став на захист України.
Понад рік запеклих боїв у Серебрянському лісі. Згодом – Покровський напрямок.
«Лебідь» був старшим групи з 15-ти бійців, яка понад дві доби тримала кругову оборону у двоповерховому будинку в Очеретиному:
«Бій тривав у режимі нон-стоп, як не артобстріл – так штурм. Але у нас була чудова взаємодія. Кожен знав, що саме і де саме він мав робити. Кулеметники наші відмінно працювали. «Ефпівіхи»» працювали класно. Артилерія також добре працювала. На другу добу ворог «розібрав» другий поверх – мусіли всі спуститися на перший», – згадує ті драматичні дні Сергій.
Під час того бою в Очеретиному Сергій одержав контузію та осколкове поранення спини. Проте чоловік навідріз відмовився від евакуації – протягом доби керував діями своєї групи, вже будучи пораненим…
«Я одназначно вірю в нашу Перемогу. Скажу більше – без такої віри нема чого й воювати. Їх справді більше, залізяччя у них також більше – але ми у себе вдома. Ми воюємо за святе – за власні сім'ї і за нашу Україну», – розмірковує «Лебідь».
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