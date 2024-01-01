Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади

Волинянинна псевдо «Лебідь» – інструктор штабу Ковельського батальйону 100-ї окремої механізованої.Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.Людина з дивовижною долею та величезним бойовим досвідом. Народився і виріс Сергій на території рф, був призваний на строкову службу до тамтешньої армії і пройшов у її складі Першу російсько-чеченську війну. Відразу після демобілізації виїхав на історичну Батьківщину своїх предків, адже завжди вважав себе українцем.Брав участь в АТО. У перший день широкомасштабного вторгнення знову ставПонад рік запеклих боїв у Серебрянському лісі. Згодом – Покровський напрямок.«Лебідь» був старшим групи з 15-ти бійців, яка понад дві доби тримала кругову оборону у двоповерховому будинку в Очеретиному:«Бій тривав у режимі нон-стоп, як не артобстріл – так штурм. Але у нас була чудова взаємодія. Кожен знав, що саме і де саме він мав робити. Кулеметники наші відмінно працювали. «Ефпівіхи»» працювали класно. Артилерія також добре працювала. На другу добу ворог «розібрав» другий поверх – мусіли всі спуститися на перший», – згадує ті драматичні дні Сергій.Під час того бою в Очеретиному Сергій одержав контузію та осколкове поранення спини. Проте чоловік навідріз відмовився від евакуації – протягом доби керував діями своєї групи, вже будучи пораненим…«Я одназначно вірю в нашу Перемогу. Скажу більше – без такої віри нема чого й воювати. Їх справді більше, залізяччя у них також більше – але ми у себе вдома. Ми воюємо за святе – за власні сім'ї і за нашу Україну», – розмірковує «Лебідь».