Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади

Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади
Волинянин Сергій на псевдо «Лебідь» – інструктор штабу Ковельського батальйону 100-ї окремої механізованої.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.

Людина з дивовижною долею та величезним бойовим досвідом. Народився і виріс Сергій на території рф, був призваний на строкову службу до тамтешньої армії і пройшов у її складі Першу російсько-чеченську війну. Відразу після демобілізації виїхав на історичну Батьківщину своїх предків, адже завжди вважав себе українцем.

Брав участь в АТО. У перший день широкомасштабного вторгнення знову став на захист України.

Понад рік запеклих боїв у Серебрянському лісі. Згодом – Покровський напрямок.

«Лебідь» був старшим групи з 15-ти бійців, яка понад дві доби тримала кругову оборону у двоповерховому будинку в Очеретиному:

«Бій тривав у режимі нон-стоп, як не артобстріл – так штурм. Але у нас була чудова взаємодія. Кожен знав, що саме і де саме він мав робити. Кулеметники наші відмінно працювали. «Ефпівіхи»» працювали класно. Артилерія також добре працювала. На другу добу ворог «розібрав» другий поверх – мусіли всі спуститися на перший», – згадує ті драматичні дні Сергій.

Під час того бою в Очеретиному Сергій одержав контузію та осколкове поранення спини. Проте чоловік навідріз відмовився від евакуації – протягом доби керував діями своєї групи, вже будучи пораненим…

«Я одназначно вірю в нашу Перемогу. Скажу більше – без такої віри нема чого й воювати. Їх справді більше, залізяччя у них також більше – але ми у себе вдома. Ми воюємо за святе – за власні сім'ї і за нашу Україну», – розмірковує «Лебідь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси
Сьогодні, 13:50
Лучани навколішки прощалися із Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 13:18
Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади
Сьогодні, 13:02
Лучани проведуть в останню путь Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 12:36
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті Воїни з волинської бригади знову боронять Україну на фронті
02 серпень, 14:56
Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі Луцькі батальйони перемогли у масштабній військовій тактичній грі
02 липень, 18:37
Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів
28 червень, 18:35
«По нам летіло все»: спогади волинянина про бої на Донбасі «По нам летіло все»: спогади волинянина про бої на Донбасі
06 червень, 15:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси
Сьогодні, 13:50
 0
Лучани навколішки прощалися із Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 13:18
 0
Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади
Сьогодні, 13:02
 0
Лучани проведуть в останню путь Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 12:36
 0
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8