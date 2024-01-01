Лучани навколішки прощалися із Героєм Тарасом Пархомуком

Сьогодні, 3 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці у ЛуцькувоїнаПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.Пархомук Тарас Григорович (15.07.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.Молодший лейтенант Тарас Пархомук загинув 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської радиПоховали Героя на кладовищі у селі Забороль.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.