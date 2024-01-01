Лучани навколішки прощалися із Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 13:18
Сьогодні, 3 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку провели в останню дорогу воїна Тараса Пархомука.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Пархомук Тарас Григорович (15.07.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.
Молодший лейтенант Тарас Пархомук загинув 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Пархомук Тарас Григорович (15.07.1992 року народження) проходив військову службу за контрактом у складі військової частини Національної гвардії України на посаді командира відділення інструкторів (інструктор) секції підготовки.
Молодший лейтенант Тарас Пархомук загинув 25 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали Героя на кладовищі у селі Забороль.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ атакували аеродром в росії: палають боєприпаси
Сьогодні, 13:50
Лучани навколішки прощалися із Героєм Тарасом Пархомуком
Сьогодні, 13:18
Легендарним боєм в Очеретиному керував волинянин: спогади
Сьогодні, 13:02
Лучани проведуть в останню путь Героя Романа Самусіка
Сьогодні, 12:36
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Степаном Васюхником
Сьогодні, 11:59