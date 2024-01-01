Із російської неволі до України повернули 8 дітей

Із російської неволі до України повернули 8 дітей
Із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалось повернути ще 8 дітей. Це - 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років.

Про це у телеграмі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

«Вдячний благодійній організації Save Ukraine за наполегливу роботу з порятунку наших маленьких мешканців», - зазначив посадовець.

За його словами, лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.

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Теги: діти, Україна
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