Із російської неволі до України повернули 8 дітей

Із тимчасово окупованої території Херсонщинище 8 дітей. Це - 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років.Про це у телеграмі повідомив очільник Херсонської ОВАДітей зустріли на рідній землі й усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.«Вдячний благодійній організації Save Ukraine за наполегливу роботу з порятунку наших маленьких мешканців», - зазначив посадовець.За його словами, лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.