Рятувальники гасять жахливу пожежу після обстрілу Вінниччини: вражаючі фото

Рятувальники гасять жахливу пожежу після обстрілу Вінниччини: вражаючі фото
Військовослужбовці російської федерації вночі сьогодні, 3 серпня, атакували Вінницьку область безпілотниками.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки.

Для забезпечення безперебійної подачі води задіювалося два пожежних потяги від «Укрзалізниці».

Надзвичайники вкотре закликають жителів не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

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Теги: рятувальники, Україна
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