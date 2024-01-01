Рятувальники гасять жахливу пожежу після обстрілу Вінниччини: вражаючі фото
Сьогодні, 15:03
Військовослужбовці російської федерації вночі сьогодні, 3 серпня, атакували Вінницьку область безпілотниками.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.
На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки.
Для забезпечення безперебійної подачі води задіювалося два пожежних потяги від «Укрзалізниці».
Надзвичайники вкотре закликають жителів не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
В результаті влучання, виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.
На щастя, ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки.
Для забезпечення безперебійної подачі води задіювалося два пожежних потяги від «Укрзалізниці».
Надзвичайники вкотре закликають жителів не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.
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