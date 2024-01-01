Росія вночі атакувала Київщину: є пошкодження





Про це Руслан Кравченко.



"В області працювали сили ППО.



Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені.



Постраждалих немає.



Падіння уламків дронів фіксуються в 2 районах", - йдеться в повідомленні.



Він зазначив, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідовано. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади.



Також зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч.Про це повідомив начальник Київської ОВА"В області працювали сили ППО.Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені.Постраждалих немає.Падіння уламків дронів фіксуються в 2 районах", - йдеться в повідомленні.Він зазначив, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідовано. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади.Також зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

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