Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з росією, − ЗМІ

Віктор Орбан після свого "мирного турне" запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з рф.



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Орбан написав Мішелю листа, в якому навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом та додав "деякі пропозиції для вашого розгляду".



Зокрема, угорський прем’єр вважає, що "інтенсивність військового конфлікту" в Україні "в найближчому майбутньому радикально посилиться".



У своєму листі Орбан закликає провести переговори із Китаєм щодо "мирної конференції", відновити дипломатичні відносини із росією і розпочати "політичний наступ" на країни Глобального Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".



Також угорський прем’єр пише про свої переговори З Трампом і критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".



Також у листі він вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник", бо нібито "має для цього детальні та обґрунтовані плани".



Разом з тим Орбан попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС.



"Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", − пише угорський прем’єр.



Передісторія:



Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розповів, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".



Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з путіним суперечить договорам ЄС.



За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до росії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Угорщинипісля свого "мирного турне" запропонував голові Європейської радивідновити дипломатичні відносини з рф.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild.Орбан написав Мішелю листа, в якому навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом та додав "деякі пропозиції для вашого розгляду".Зокрема, угорський прем’єр вважає, що "інтенсивність військового конфлікту" в Україні "в найближчому майбутньому радикально посилиться".У своєму листі Орбан закликає провести переговори із Китаєм щодо "мирної конференції", відновити дипломатичні відносини із росією і розпочати "політичний наступ" на країни Глобального Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".Також угорський прем’єр пише про свої переговори З Трампом і критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, "не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику".Також у листі він вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той "не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник", бо нібито "має для цього детальні та обґрунтовані плани".Разом з тим Орбан попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС."Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України", − пише угорський прем’єр.Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщинирозповів, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра зсуперечить договорам ЄС.За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти

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