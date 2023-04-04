Республіканська партія висунула Трампа кандидатом у президенти США

Республіканська партія висунула Трампа кандидатом у президенти США
Дональд Трамп набрав достатньо голосів, аби стати кандидатом від Республіканської партії у президенти США.

Про це пише LB.ua з посиланням на CNN.

Як відомо, Національний з'їзд Республіканської партії США почався 15 липня і триватиме до 18 липня у Мілуокі (штат Вісконсин).

Також Трамп оголосив ім'я кандидата на пост віцепрезидента. Ним став сенатор Огайо Джеймс Девід Венс. Тепер губернатор штату має призначити йому заміну. Венс раніше стверджував, що пропозиція США щодо допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів "не змінить принципово реальність на полі бою". За його словами, США не мають виробничих потужностей, щоб викачати достатню кількість боєприпасів для України, а також для власних потреб. Він закликав до переговорного миру з Росією, щоб припинити війну.

Трамп прибув на з'їзд своєї партії після замаху 14 липня.

Як відомо, у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія.

Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.

Імовірним нападником є 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени.

В автомобілі та вдома у підозрюваного у замаху на експрезидента США знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.

Згодом очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес, а Байден дав низку доручень через замах на Трампа.

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Теги: Трамп, США
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