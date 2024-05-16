Графік вимкнення електроенергії на сьогодні, 16 липня
Сьогодні, 09:49
У вівторок, 16 липня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 16 липня.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Через складну ситуацію в енергосистемі НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмеження споживання електричної енергії.
Введено додаткові години відключень у графік на 16 липня:
• 08:00–9:00 – 4-та черга;
• 09:00–10:00 – 5-та черга;
• 10:00–11:00 – 1-ша черга;
• 11:00–12:00 – 2-га черга;
• 12:00–13:00 – 3-тя черга;
• 13:00–14:00 – 1-ша черга;
• 14:00–15:00 – 6-та черга;
• 15:00–16:00 – 5-та черга.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 16 липня.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Через складну ситуацію в енергосистемі НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмеження споживання електричної енергії.
Введено додаткові години відключень у графік на 16 липня:
• 08:00–9:00 – 4-та черга;
• 09:00–10:00 – 5-та черга;
• 10:00–11:00 – 1-ша черга;
• 11:00–12:00 – 2-га черга;
• 12:00–13:00 – 3-тя черга;
• 13:00–14:00 – 1-ша черга;
• 14:00–15:00 – 6-та черга;
• 15:00–16:00 – 5-та черга.
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