Графік вимкнення електроенергії на сьогодні, 16 липня





Про це



НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.



У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.



Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.



У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.



ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 16 липня.





Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



Через складну ситуацію в енергосистемі НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмеження споживання електричної енергії.



Введено додаткові години відключень у графік на 16 липня:



• 08:00–9:00 – 4-та черга;



• 09:00–10:00 – 5-та черга;



• 10:00–11:00 – 1-ша черга;



• 11:00–12:00 – 2-га черга;



• 12:00–13:00 – 3-тя черга;



• 13:00–14:00 – 1-ша черга;



• 14:00–15:00 – 6-та черга;



• 15:00–16:00 – 5-та черга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 16 липня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».Через складну ситуацію в енергосистемі НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмеження споживання електричної енергії.• 08:00–9:00 – 4-та черга;• 09:00–10:00 – 5-та черга;• 10:00–11:00 – 1-ша черга;• 11:00–12:00 – 2-га черга;• 12:00–13:00 – 3-тя черга;• 13:00–14:00 – 1-ша черга;• 14:00–15:00 – 6-та черга;• 15:00–16:00 – 5-та черга.

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