Доба на фронті: яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 16 липня

На Харківському напрямку за добу відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого, окупанти активно задіювали авіацію.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивали п'ять атак росіян біля Петропавлівки Харківської області і Стельмахівки Луганської області.На Лиманському напрямку українські війська відбили вісім атак російських окупантів у районі населених пунктів Невське, що на Луганщині, та Терни на Донеччині. На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій росіян поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районі Григорівки та Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили 14 атак, ворог концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорка та Північного, росіяни підтримували свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації.На Покровському напрямку захисники відбили 31 штурмову дію окупантів у районі населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області.На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де окупанти 17 разів намагалися захопити укріплення.На Времівському ворог здійснив сім штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.Тричі росіяни безуспішно штурмували позиції захисників на Оріхівському напрямку в районах Малої Токмачки та Новоандріївки.На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.Загалом за добу відбулося 119 бойових зіткнень. Окупанти провели один ракетний удар, завдали 131 авіаударів, зокрема з 135 КАБами, провели 4 323 осбтріли, зокрема 139 – із реактивних систем залпового вогню.