Скільки у Шацьку можна заробити на зборі лохини





Як на Волині вирощують лохину, чи вродила цьогоріч і скільки платять за кілограм зібраної – в сюжеті «12 Каналу», передає



«Людина збирає. Вона має свою електронну картку. Кошти за кілограм падають на електронну картку. Вона може працювати з восьмої до восьмої. Вона може працювати з восьмої до першої. Кому і як комфортно працювати», – говорить власник господарства В’ячеслав Богдан.



Скільки у Шацьку можна заробити на зборі лохини



Про поля лохини, на яких влітку можна достойно заробити, знають усі. Робота нелегка, але це куди простіше, ніж збирати полуницю в Польщі. До того ж вдома. За кілограм зібраної ягоди тут платять 16 гривень. Сезон збору триває два з половиною місяці.



«Вони гарно заробляють. Один працівник може набрати 100-110 кілограмів, троє працівників – 300 кілограмів», – наголошує В’ячеслав Богдан.



Як на Волині вирощують лохину



Усі поля належать підприємству «Волинська ягідка». Лохину тут почали вирощували у 2018 році. Спершу засадили 85 гектарів. Через рік додали ще 85, згодом – ще 75. Нині всі 230 гектарів землі під Шацьком засаджені кущами ранніх, середніх і пізніх сортів лохини. Кожен кущ після висаджування потребує ретельного догляду, а їх тут є 384 тисячі.



«Із жовтня в нас починається обрізка, підрізка, ремонти, підсаджування. З січня ми ріжемо. 50-60 людей у нас працюють постійно», – говорить В’ячеслав Богдан.



Лохина – вибаглива рослина. Потребує цілодобового поливу. Влітку на гектар витрачають 10-15 кубів води. На один кущ – дві-три літри на добу. Полив тут проводять трьома шляхами: з власних водонакопичувальних басейнів, використовують дощові води і мають дозвіл на спецводокористування, зокрема на забір поверхневих вод із річки Прип’ять. І подача води, і внесення добрив відбуваються автоматично.



Щоб кущі добре плодоносили влітку, на плантацію запускають закордонних джмелів. Волинські бджоли чутливі до погодних умов, тому разом із ними працюють голландські колеги.



«Вони працюють набагато краще в цей період цвітіння і, відповідно, збільшують процес запилення. Хоч вважається, що лохина самозапильна, але з досвіду врожайність збільшується орієнтовно на 20-30%, якщо використовувати джмелів», – говорить заступник директора Сергій Маїло.



Запилений цвіт не означає, що врожай буде. Практично щороку навесні, коли лохина цвіте, на Волині починаються травневі заморозки. Цьогоріч на плантації тривала 30-денна боротьба за врожай. Приблизно 20% врятувати не вдалося.



Нині лохина ще зелена. Якщо буде погода, то невдовзі почнеться збір ранніх сортів. До того часу якраз добудують холодильник. Досі лохину зберігали на 450 квадратах. Цьогоріч вирішили добудувати ще три камери: дві – для охолодження і одну – для зберігання. Це ще плюс 330 квадратів.



«Ягода з поля охолоджується протягом двох годин, зважаючи на температуру на вулиці і температуру ягоди. Після двох годин охолодження ми її переганяємо в іншу камеру», – каже В’ячеслав Богдан.



Тоді лохина потрапляє в сортувальну камеру, де ягоду розфасовують по лотках, ящиках і складають у палети. Далі вантажать у фуру.



90% врожаю цьогоріч відправлять за кордон. Решту волинської лохини забронювала найбільша українська мережа супермаркетів АТБ. Раніше «Волинська ягідка» постачала свою лохину в Харків, Одесу, Миколаїв і Запоріжжя. Через постійні атаки ворога, за словами В’ячеслава Богдана, доставити туди сьогодні ягоди практично нереально.



У «Волинській ягідці» наголошують: щоденні відключення світла ставлять увесь бізнес під загрозу, адже система поливу, внесення добрив, холодильні камери – все працює на електриці. Нині підприємство має генератори, яких вистачає на дві-три години відключень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Положеве, що біля Шацька, на 230 гектарах ростуть 384 тисячі кущів лохини, біля яких уже кілька років поспіль щоліта трудяться сотні жителів Волинського Полісся. Приїздять машинами, автобусами, велосипедами і навіть кіньми. Усе – щоб заробити.Як на Волині вирощують лохину, чи вродила цьогоріч і скільки платять за кілограм зібраної – в сюжеті «12 Каналу», передає "Конкурент" «Людина збирає. Вона має свою електронну картку. Кошти за кілограм падають на електронну картку. Вона може працювати з восьмої до восьмої. Вона може працювати з восьмої до першої. Кому і як комфортно працювати», – говорить власник господарстваПро поля лохини, на яких влітку можна достойно заробити, знають усі. Робота нелегка, але це куди простіше, ніж збирати полуницю в Польщі. До того ж вдома. За кілограм зібраної ягоди тут платять 16 гривень. Сезон збору триває два з половиною місяці.«Вони гарно заробляють. Один працівник може набрати 100-110 кілограмів, троє працівників – 300 кілограмів», – наголошує В’ячеслав Богдан.Усі поля належать підприємству «Волинська ягідка». Лохину тут почали вирощували у 2018 році. Спершу засадили 85 гектарів. Через рік додали ще 85, згодом – ще 75. Нині всі 230 гектарів землі під Шацьком засаджені кущами ранніх, середніх і пізніх сортів лохини. Кожен кущ після висаджування потребує ретельного догляду, а їх тут є 384 тисячі.«Із жовтня в нас починається обрізка, підрізка, ремонти, підсаджування. З січня ми ріжемо. 50-60 людей у нас працюють постійно», – говорить В’ячеслав Богдан.Лохина – вибаглива рослина. Потребує цілодобового поливу. Влітку на гектар витрачають 10-15 кубів води. На один кущ – дві-три літри на добу. Полив тут проводять трьома шляхами: з власних водонакопичувальних басейнів, використовують дощові води і мають дозвіл на спецводокористування, зокрема на забір поверхневих вод із річки Прип’ять. І подача води, і внесення добрив відбуваються автоматично.Щоб кущі добре плодоносили влітку, на плантацію запускають закордонних джмелів. Волинські бджоли чутливі до погодних умов, тому разом із ними працюють голландські колеги.«Вони працюють набагато краще в цей період цвітіння і, відповідно, збільшують процес запилення. Хоч вважається, що лохина самозапильна, але з досвіду врожайність збільшується орієнтовно на 20-30%, якщо використовувати джмелів», – говорить заступник директора Сергій Маїло.Запилений цвіт не означає, що врожай буде. Практично щороку навесні, коли лохина цвіте, на Волині починаються травневі заморозки. Цьогоріч на плантації тривала 30-денна боротьба за врожай. Приблизно 20% врятувати не вдалося.Нині лохина ще зелена. Якщо буде погода, то невдовзі почнеться збір ранніх сортів. До того часу якраз добудують холодильник. Досі лохину зберігали на 450 квадратах. Цьогоріч вирішили добудувати ще три камери: дві – для охолодження і одну – для зберігання. Це ще плюс 330 квадратів.«Ягода з поля охолоджується протягом двох годин, зважаючи на температуру на вулиці і температуру ягоди. Після двох годин охолодження ми її переганяємо в іншу камеру», – каже В’ячеслав Богдан.Тоді лохина потрапляє в сортувальну камеру, де ягоду розфасовують по лотках, ящиках і складають у палети. Далі вантажать у фуру.90% врожаю цьогоріч відправлять за кордон. Решту волинської лохини забронювала найбільша українська мережа супермаркетів АТБ. Раніше «Волинська ягідка» постачала свою лохину в Харків, Одесу, Миколаїв і Запоріжжя. Через постійні атаки ворога, за словами В’ячеслава Богдана, доставити туди сьогодні ягоди практично нереально.У «Волинській ягідці» наголошують: щоденні відключення світла ставлять увесь бізнес під загрозу, адже система поливу, внесення добрив, холодильні камери – все працює на електриці. Нині підприємство має генератори, яких вистачає на дві-три години відключень.

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