Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16-17 липня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16-17 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-17 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Після магнітної бурі, що вирувала вихідними, у понеділок, 15 липня, відбулося невелике зниження сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень). А у вівторок, 16 липня, і середу, 17 липня, магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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