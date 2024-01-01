Чи можна оновити дані після 17 липня і як не отримати штраф: відповідь Міноборони





Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ексклюзивному інтерв'ю журналістові Дмитру Святненку.



"Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення і накладати адміністративні стягнення. ТЦК та СП мають право накладати такі штрафи. Тому ми пропонуємо нашим громадянам не очікувати необхідності сплачувати штрафи. А зробити оновлення даних через Резерв+", – радить Черногоренко.



Вона нагадала, що 18 червня в Україні запустили електронний військово-обліковий документ.



"Він формується з OR-кодом, він зчитується. На всіх блокпостах, у прикордонній службі, у ТЦК та СП будуть завантажений застосунок і ви зможете показати свій військово-обліковий документ. Посадова особа зможе його зчитати і побачити, що все добре, людина заброньована, або у неї є відстрочка. Або вона знаходиться на обліку", – зазначає заступниця міністра.



Черногоренко уточнила, що, згідно постанови Кабміну, електронний військово-обліковий документ є абсолютно рівноцінним паперовому документу. І зчитувати код можна навіть якщо немає Інтернету.



Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після 17 липня військовозобов'язані українці матимуть змогу далі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб. Застосунок Резерв+ буде доступний і надалі.Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвиткув ексклюзивному інтерв'ю журналістові ТСН "Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення і накладати адміністративні стягнення. ТЦК та СП мають право накладати такі штрафи. Тому ми пропонуємо нашим громадянам не очікувати необхідності сплачувати штрафи. А зробити оновлення даних через Резерв+", – радить Черногоренко.Вона нагадала, що 18 червня в Україні запустили електронний військово-обліковий документ."Він формується з OR-кодом, він зчитується. На всіх блокпостах, у прикордонній службі, у ТЦК та СП будуть завантажений застосунок і ви зможете показати свій військово-обліковий документ. Посадова особа зможе його зчитати і побачити, що все добре, людина заброньована, або у неї є відстрочка. Або вона знаходиться на обліку", – зазначає заступниця міністра.Черногоренко уточнила, що, згідно постанови Кабміну, електронний військово-обліковий документ є абсолютно рівноцінним паперовому документу. І зчитувати код можна навіть якщо немає Інтернету.Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

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