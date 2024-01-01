«Волинська Голландія» скоро закриє лавандово-лілійне поле

«Волинська Голландія» скоро закриє лавандово-лілійне поле
«Волинська Голландія» у скорому часі закриє лавандово-лілійне поле. Відвідати його можна до 21 липня.

Про це повідомили організатори у Фейсбуку.

"Сплануйте свій візит на лавандово-лілейне поле. Радимо поквапитися, адже зараз найкрасивіше цвітіння. Чекаємо вас щодня: до 21 липня включно з 10.00-22.00
Вартість вхідного квитка:
150 грн - дорослий
100грн - дитячий (від 7 до 14років)
Дошкільнята безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Лавандове поле знаходиться
35 км від Луцька
(трасою Луцьк - Ковель)
с. Линівка

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Теги: Волинська голандія, поле, закриття
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