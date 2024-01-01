«Волинська Голландія» скоро закриє лавандово-лілійне поле





Про це повідомили організатори у Фейсбуку.



"Сплануйте свій візит на лавандово-лілейне поле. Радимо поквапитися, адже зараз найкрасивіше цвітіння. Чекаємо вас щодня: до 21 липня включно з 10.00-22.00

Вартість вхідного квитка:

150 грн - дорослий

100грн - дитячий (від 7 до 14років)

Дошкільнята безкоштовно", - йдеться у повідомленні.



Лавандове поле знаходиться

35 км від Луцька

(трасою Луцьк - Ковель)

с. Линівка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Волинська Голландія» у скорому часі закриє лавандово-лілійне поле. Відвідати його можна до 21 липня.Про це повідомили організатори у Фейсбуку."Сплануйте свій візит на лавандово-лілейне поле. Радимо поквапитися, адже зараз найкрасивіше цвітіння. Чекаємо вас щодня: до 21 липня включно з 10.00-22.00Вартість вхідного квитка:150 грн - дорослий100грн - дитячий (від 7 до 14років)Дошкільнята безкоштовно", - йдеться у повідомленні.Лавандове поле знаходиться35 км від Луцька(трасою Луцьк - Ковель)с. Линівка

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