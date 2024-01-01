Спека ще не надовго: коли на Волинь прийде довгоочікувана прохолода
Сьогодні, 22:16
На Волині люди продовжують потерпати від спеки. Але така висока температура протримається не довго. На Волинь іде відносне похолодання і дощі.
Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Гончаренко.
За її словами, найближчими днями, 16-17 липня - атмосфера на Волині буде нестійкою. По області очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер переважатиме зі східного напрямку 5-10 м/с, у денні години під час грозових дощів можливе шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.
«Температура вночі +17 - +22, вдень +29 - +34 - 16 липня, 17 липня температура повітря буде +25 - + 30. 17 липня вночі після проходження холодного атмосферного фронту температура знизиться на 3-5 градусів», - розповіла синоптикиня.
Як акцентувала Світлана Гончаренко, після 17 липня температура повітря триматиметься на відмітці +25 - +30, а в нічні години температура коливатиметься на рівні +15 - +20.
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Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Світлана Гончаренко.
За її словами, найближчими днями, 16-17 липня - атмосфера на Волині буде нестійкою. По області очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер переважатиме зі східного напрямку 5-10 м/с, у денні години під час грозових дощів можливе шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.
«Температура вночі +17 - +22, вдень +29 - +34 - 16 липня, 17 липня температура повітря буде +25 - + 30. 17 липня вночі після проходження холодного атмосферного фронту температура знизиться на 3-5 градусів», - розповіла синоптикиня.
Як акцентувала Світлана Гончаренко, після 17 липня температура повітря триматиметься на відмітці +25 - +30, а в нічні години температура коливатиметься на рівні +15 - +20.
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