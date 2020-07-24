У селі поблизу Луцька на три дні відключать газ





Про це інформує волинська філія «Газмережі».



Через планові роботи з 16 липня о 9:00 год до 17:00 год 18 липня вимкнуть газ у споживачів, що проживають на таких вулицях:



Будівельна;

Василя Стуса;

Запорізька;

Івана Франка;

Калинова;

Квітнева;

Мазепи;

Привітна;

Р.Шухевича;

Соборності;

Свободи ;

Успішна.



Для виконання всього комплексу робіт 16 липня з 9:00 год. споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючих пристроїв газопроводів своїх домоволодінь.



Відновлення газопостачання природного газу відбудеться з 14:00 год 17 липня 2024 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Рованці тимчасово відключать газ.Про це інформує волинська філія «Газмережі».Через планові роботи з 16 липня о 9:00 год до 17:00 год 18 липня вимкнуть газ у споживачів, що проживають на таких вулицях:Будівельна;Василя Стуса;Запорізька;Івана Франка;Калинова;Квітнева;Мазепи;Привітна;Р.Шухевича;Соборності;Свободи ;Успішна.Для виконання всього комплексу робіт 16 липня з 9:00 год. споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючих пристроїв газопроводів своїх домоволодінь.Відновлення газопостачання природного газу відбудеться з 14:00 год 17 липня 2024 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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