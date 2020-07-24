У селі поблизу Луцька на три дні відключать газ
Сьогодні, 21:44
У селі Рованці тимчасово відключать газ.
Про це інформує волинська філія «Газмережі».
Через планові роботи з 16 липня о 9:00 год до 17:00 год 18 липня вимкнуть газ у споживачів, що проживають на таких вулицях:
Будівельна;
Василя Стуса;
Запорізька;
Івана Франка;
Калинова;
Квітнева;
Мазепи;
Привітна;
Р.Шухевича;
Соборності;
Свободи ;
Успішна.
Для виконання всього комплексу робіт 16 липня з 9:00 год. споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючих пристроїв газопроводів своїх домоволодінь.
Відновлення газопостачання природного газу відбудеться з 14:00 год 17 липня 2024 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує волинська філія «Газмережі».
Через планові роботи з 16 липня о 9:00 год до 17:00 год 18 липня вимкнуть газ у споживачів, що проживають на таких вулицях:
Будівельна;
Василя Стуса;
Запорізька;
Івана Франка;
Калинова;
Квітнева;
Мазепи;
Привітна;
Р.Шухевича;
Соборності;
Свободи ;
Успішна.
Для виконання всього комплексу робіт 16 липня з 9:00 год. споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючих пристроїв газопроводів своїх домоволодінь.
Відновлення газопостачання природного газу відбудеться з 14:00 год 17 липня 2024 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі поблизу Луцька на три дні відключать газ
Сьогодні, 21:44
Для «Луцькводоканалу» підвищили вартість електроенергії: чи піднімуть тарифи на воду для населення
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 липня
Сьогодні, 20:00