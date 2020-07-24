У селі поблизу Луцька на три дні відключать газ

У селі поблизу Луцька на три дні відключать газ
У селі Рованці тимчасово відключать газ.

Про це інформує волинська філія «Газмережі».

Через планові роботи з 16 липня о 9:00 год до 17:00 год 18 липня вимкнуть газ у споживачів, що проживають на таких вулицях:

Будівельна;
Василя Стуса;
Запорізька;
Івана Франка;
Калинова;
Квітнева;
Мазепи;
Привітна;
Р.Шухевича;
Соборності;
Свободи ;
Успішна.

Для виконання всього комплексу робіт 16 липня з 9:00 год. споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючих пристроїв газопроводів своїх домоволодінь.

Відновлення газопостачання природного газу відбудеться з 14:00 год 17 липня 2024 року, після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, відключення, Рованці
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